‘আলো’র প্রদর্শনীতে দর্শনার্থীদের ভিড়

সংঘবদ্ধ উগ্রবাদীদের দেওয়া আগুনে দগ্ধ প্রথম আলো ভবনে চলছে ব্যতিক্রমী শিল্পকর্ম প্রদর্শনী ‘আলো’। রাজধানীর কারওয়ান বাজারে অবস্থিত ভবনটিতে ১৮ ফেব্রুয়ারি এ প্রদর্শনী শুরু হয়। এতে স্থান পেয়েছে হামলার বর্বরতার চিত্র ও সেই সহিংসতার ক্ষতচিহ্ন, যা শিল্পীর সৃজনশীল প্রকাশে নতুন মাত্রা পেয়েছে। ধ্বংসস্তূপের মাঝেও শিল্পের আলো জ্বালিয়ে সহিংসতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের বার্তা তুলে ধরাই এই প্রদর্শনীর লক্ষ্য। এ প্রদর্শনী দেখতে প্রতিদিনই আসছেন রাজনীতিক, বিশিষ্টজন, শিল্পী–সাহিত্যিক ও শিক্ষার্থীরা। প্রাথমিকভাবে প্রদর্শনী ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলার কথা ছিল। পরে প্রদর্শনীর সময় দুই দিন বাড়ানো হয়েছে। ২ মার্চ পর্যন্ত এই প্রদর্শনী সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে।  

তানভীর আহাম্মেদদীপু মালাকার
প্রদর্শনী ঘুরে দেখছেন বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের (বাপা) প্রতিনিধিরা
ধ্বংসযজ্ঞ দেখছেন দুজন দর্শনার্থী  
প্রদর্শনী ঘুরে দেখছেন সুপ্রিম কোর্টের কয়েকজন আইনজীবী
কেউ কেউ পরিবার নিয়ে এসেছেন প্রদর্শনী দেখতে
প্রদর্শনীতে এসেছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী গোলাম কিবরিয়া
প্রদর্শনী ঘুরে দেখছেন এক দর্শনার্থী
ধ্বংসাবশেষ দেখছেন সাবেক গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের প্রধান কামাল আহমেদ
খুদে দর্শনার্থীকে ধ্বংসযজ্ঞের বর্ণনা দিচ্ছেন আরেক দর্শনার্থী
প্রদর্শনী দেখতে আসেন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা
পুড়ে যাওয়া বই দেখছেন দুই দর্শনার্থী  
প্রদর্শনী দেখতে আসেন স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য রুমিন ফারহানা
