বাংলাদেশ

আইপিডিসি-প্রথম আলো প্রিয় শিক্ষক সম্মাননা ২০২৫

জীবনে একজন ভালো মানুষ হয়ে ওঠার পথে শিক্ষকের ভূমিকা অসামান্য। জ্ঞানের আলো ছড়ানোর পাশাপাশি তাঁরাই শেখান নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও মানবিকতা। এই গুরুজনদের মধ্যেও কিছু শিক্ষক থেকে যান হৃদয়ের একেবারে কাছাকাছি। তাঁদের পাঠদানের ধরন, স্নেহ-ভালোবাসা, আদর্শ ও দিকনির্দেশনা প্রত্যেকের মনে গভীর দাগ কাটে। তাঁরা হয়ে ওঠেন আমাদের ‘প্রিয় শিক্ষক’, যাঁদের আদর্শ আজও আমাদের পথচলার অনুপ্রেরণা। এমন শিক্ষকদের সম্মাননা দিয়ে আসছে যৌথভাবে প্রথম আলো এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইপিডিসি। এবার পঞ্চমবারের মতো আয়োজন করা হয় এই সম্মাননা অনুষ্ঠানের।

দীপু মালাকার
আইপিডিসি-প্রথম আলো প্রিয় শিক্ষক ২০২৫ সম্মাননাপ্রাপ্ত (সামনে চেয়ারে বসা) বাঁ দিক থেকে ৭ জন শিক্ষক এবং মরণোত্তর সম্মাননা পাওয়া ৩ জন শিক্ষকের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে পেছনে দাঁড়ানো অতিথিরা।
আইপিডিসি-প্রথম আলো প্রিয় শিক্ষক ২০২৫ সম্মাননাপ্রাপ্ত (সামনে চেয়ারে বসা) বাঁ দিক থেকে ৭ জন শিক্ষক এবং মরণোত্তর সম্মাননা পাওয়া ৩ জন শিক্ষকের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে পেছনে দাঁড়ানো অতিথিরা।
স্কুলের ঘণ্টা বাজানোর মধ্য দিয়ে শুরু হয় প্রিয় শিক্ষক সম্মাননা অনুষ্ঠান।
দাঁড়িয়ে জাতীয় সংগীতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন অনুষ্ঠানে আগত অতিথিরা।
প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন অন্তর্বর্তী সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান।
অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন আইপিডিসি ফাইন্যান্স পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক রিজওয়ান দাউদ সামস।
বক্তব্য দেন জুরিবোর্ডের সভাপতি ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের উপাচার্য অধ্যাপক ড. কামরুল আহসান। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন জুরিবোর্ডের অন্য সদস্যরা।
‘এক দিন ছুটি হবে...’ গানে নৃত্য পরিবেশন করে রাজধানীর সহজপাঠ উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।
মরণোত্তর সম্মাননা পাওয়া মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে যুদ্ধবিমান দুর্ঘটনায় নিহত তিন শিক্ষকের পরিবারের সদস্যদের হাতে যথাক্রমে ডান দিক থেকে মাহেরীন চৌধুরীর স্বামী মো. মনসুর হেলালের হাতে প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান, মাহফুজা খাতুনের মেয়ে আয়েশা সিদ্দিকা ওশিনের হাতে অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান এবং মাসুকা বেগমের বড় বোন পাপড়ি রহমানের হাতে সম্মাননা তুলে দেন আইপিডিসি ফাইন্যান্স পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক রিজওয়ান দাউদ সামস।
প্রিয় শিক্ষক সম্মাননাপ্রাপ্ত শিক্ষক দিনাজপুরের সুব্রত খাজাঞ্চী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জগদীশ চন্দ্র রায় (ডানে), ঝিনাইদহের পৌর মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রধান শিক্ষক মোছা. শাহানাজ পারভীন (মাঝে) ও চাঁপাইনবাবগঞ্জের আলিনগর বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. আলাউদ্দিন (বাঁয়ে)। তাঁদের হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেন বুয়েটের সহ-উপাচার্য অধ্যাপক আব্দুল হাসিব চৌধুরী (ডান থেকে দ্বিতীয়), তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধূরী (ডান থেকে চতুর্থ) এবং ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের উপাচার্য অধ্যাপক কামরুল আহসান (ডান থেকে ষষ্ঠ)।
প্রিয় শিক্ষক সম্মাননাপ্রাপ্ত শিক্ষক ব্রাহ্মণবাড়িয়া গভ. মডেল গার্লস হাইস্কুলের সাবেক প্রধান শিক্ষক পারভীন আক্তার ও কুমিল্লার গণউদ্যোগ বালিকা উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজের অধ্যক্ষ রনজিৎ চন্দ্র দাশ। হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেন ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের উপাচার্য অধ্যাপক ম. তামিম (মাঝে), ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যাগ্রিকালচার অ্যান্ড টেকনোলজির (আইইউবিএটি) উপাচার্য অধ্যাপক আব্দুর রব (বাঁয়ে) এবং বুয়েটের সাবেক অধ্যাপক ও ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান শিক্ষক অধ্যাপক মোহাম্মদ কায়কোবাদ (ডানে)।
প্রিয় শিক্ষক সম্মাননাপ্রাপ্ত শিক্ষক গোপালগঞ্জের বীণাপাণি সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের জ্যেষ্ঠ শিক্ষক আজমীরা খান এবং বাগেরহাটের মোবাইদুল ইসলাম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শেখ মনিরুজ্জামানের হাতে সম্মাননা তুলে দিচ্ছেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন আইপিডিসি ফাইন্যান্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রিজওয়ান দাউদ সামস (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান।
অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান।
অনুষ্ঠানে ‘মাস্টার সাব আমি নাম দস্তখত শিখতে চাই...’ গান পরিবেশন করেন শিল্পী সানিয়া সুলতানা লিজা ও কিশোর দাস।
অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন প্রথম আলোর ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন, যুব কার্যক্রম ও ইভেন্টের প্রধান মুনির হাসান ও প্রথম আলো ট্রাস্টের সমন্বয়ক মাহবুবা সুলতানা।
আরও পড়ুন