কোরবানির পশুর চামড়া নিয়ে বিপুল কর্মব্যস্ততা

ঈদুল আজহা উদ্‌যাপনের আনন্দের মধ্যে কোরবানির পশুর চামড়া ঘিরে তৈরি হয় বিপুল এক কর্মব্যস্ততা। রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা বিশেষ করে চামড়ার অস্থায়ী হাট ও আড়তগুলোয় দেখা যায় ব্যস্ততা, দরদাম আর শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামের চিত্র। কোথাও রিকশাভ্যানে করে চামড়া নিয়ে যাচ্ছেন সংগ্রহকারীরা, কোথাও ট্রাকভর্তি চামড়া নামানো হচ্ছে আড়তে। আবার কোনো স্থানে পাইকার ও মৌসুমি ব্যবসায়ীদের মধ্যে চলছে দর–কষাকষি। ঈদুল আজহায় কোরবানির চামড়া ঘিরে তৈরি হওয়া এ কর্মচাঞ্চল্য শহরের এক বিশেষ বাস্তবতাকে সামনে আনে, যেখানে ধর্মীয় আচার, অর্থনীতি ও নিম্ন আয়ের মানুষের জীবিকা এক সুতোয় গাঁথা।

শুভ্র কান্তি দাশ
রিকশাভ্যানে করে কোরবানির পশুর চামড়া নিয়ে যাচ্ছেন সংগ্রহকারীরা। ঈদুল আজহায় জমে ওঠে চামড়ার বেচাকেনা।
কোরবানির পশুর চামড়ার দাম নিয়ে আড়তে চলছে দর-কষাকষি।
ট্রাক থেকে নামানো হচ্ছে কোরবানির পশুর চামড়া। ঈদের পর ব্যস্ত সময় পার করছেন শ্রমিকেরা।
চামড়ার আড়তে স্তূপ করে রাখা হয়েছে কোরবানির পশুর চামড়া।
চামড়ার গুণগত মান যাচাই করছেন ব্যবসায়ীরা।
ঈদুল আজহায় চামড়ার আড়তে বেড়েছে শ্রমিকদের কর্মব্যস্ততা।
রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা থেকে সংগ্রহ করা চামড়া নিয়ে আসা হচ্ছে আড়তে।
লবণ ছিটিয়ে সংরক্ষণ করা হচ্ছে কোরবানির পশুর চামড়া।
মৌসুমি ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে চামড়া কিনে ট্রাকে তোলা হচ্ছে।
দামে মতপার্থক্য হওয়ায় চামড়া ফেরত নিয়ে যাচ্ছেন বিক্রেতা।
