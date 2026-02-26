খলিফাপট্টির ঈদ ব্যস্ততা

চট্টগ্রাম নগরের ঘাটফরহাদবেগ-সংলগ্ন এলাকায় খলিফাপট্টিখ্যাত দরজিপাড়া। এক ছাদের নিচেই এখানে চলে পোশাক তৈরি থেকে শুরু করে বিক্রি পর্যন্ত সব কার্যক্রম। সারা বছর ব্যস্ততা থাকলেও ঈদুল ফিতর সামনে রেখে রমজান মাস শুরুর এক মাস আগে থেকেই ব্যস্ততা কয়েক গুণ বেড়ে যায়। কাজের চাপ এতটাই বেশি থাকে যে অনেক শ্রমিককেই রাত জেগে কাজ করতে হয়। খলিফাপট্টির প্রায় ৩০০ দোকানে আধুনিক ডিজাইনের পোশাক তৈরি করে মজুত বাড়ানো হয়েছে, পাশাপাশি চলছে বিক্রিও। নিজেদের মৌলিক ডিজাইনের পাশাপাশি ভারত ও পাকিস্তানি পোশাকের অনুকরণেও তৈরি হচ্ছে নানা ধরনের পোশাক। সময়ের ফ্যাশনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তৈরি এসব পোশাকের চাহিদা ভালো থাকায় বিক্রিও হচ্ছে সন্তোষজনক। ব্যবসায়ীরা জানান, রোজার শুরু থেকেই বিক্রয়-উৎসব শুরু হয়; তবে ১৫ রোজার পর ব্যবসা আরও জমজমাট হয়ে ওঠে। সেই খলিফাপট্টির ব্যস্ত সময় নিয়ে এই ছবির গল্প—