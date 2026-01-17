বাংলাদেশ

চট্টগ্রামে গণিত উৎসব

চট্টগ্রামের সেন্ট প্ল্যাসিডস স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাঠে বসেছিল চট্টগ্রাম আঞ্চলিক গণিত উৎসবের আসর। ‘গণিত শেখো, স্বপ্ন দেখো’ স্লোগানকে সামনে রেখে বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড কমিটির এ আয়োজনের পৃষ্ঠপোষকতায় ছিল ডাচ্-বাংলা ব্যাংক ও ব্যবস্থাপনায় প্রথম আলো। কনকনে শীত উপেক্ষা করে উৎসবে চট্টগ্রাম ছাড়াও তিন পার্বত্য জেলা ও কক্সবাজার থেকে যোগ দেয় প্রায় ১ হাজার ৩০০ খুদে গণিতবিদ। সকালে বেলুন উড়িয়ে উৎসবের উদ্বোধন করেন আমন্ত্রিত শিক্ষাবিদ ও অতিথিরা। পরীক্ষা শেষে শিক্ষার্থীদের নানা কৌতূহলী প্রশ্নে মুখর হয়ে ওঠে উৎসবের সমাপনী পর্ব। এসব নিয়েই আজকের ছবির গল্প।

সৌরভ দাশ
সকালে উৎসব প্রাঙ্গণে এসে নিজেদের আসন খুঁজে নিচ্ছে শিক্ষার্থীরা।
সকালে উৎসব প্রাঙ্গণে এসে নিজেদের আসন খুঁজে নিচ্ছে শিক্ষার্থীরা।
বন্ধুসভার বন্ধুদের জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে উদ্বোধন হয় উৎসবের।
সুশৃঙ্খলভাবে লাইনে দাঁড়িয়ে আছে খুদে শিক্ষার্থীরা।
রঙিন বেলুন উড়িয়ে উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করছেন অতিথিরা।
গণিতের জটিল সব সমাধান মেলাতে মগ্ন শিক্ষার্থীরা।
প্রশ্নের উত্তর নিয়ে গভীর চিন্তায় এক খুদে গণিতবিদ।
পরীক্ষা শেষে পছন্দের বইয়ের খোঁজে স্টলে ভিড় জমিয়েছে অনেকে।
পরীক্ষা শেষের প্রশ্নোত্তর পর্বে অতিথিদের কাছে নিজের কৌতূহল তুলে ধরতে দৃষ্টি আকর্ষণ করছে এক শিক্ষার্থী।
কৃতী সন্তানের সাফল্যের মুহূর্ত ক্যামেরাবন্দী করছেন গর্বিত অভিভাবক।
উৎসবের বিজয়ীদের সঙ্গে অতিথিরা।
আরও পড়ুন