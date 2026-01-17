চট্টগ্রামে গণিত উৎসব

চট্টগ্রামের সেন্ট প্ল্যাসিডস স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাঠে বসেছিল চট্টগ্রাম আঞ্চলিক গণিত উৎসবের আসর। ‘গণিত শেখো, স্বপ্ন দেখো’ স্লোগানকে সামনে রেখে বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড কমিটির এ আয়োজনের পৃষ্ঠপোষকতায় ছিল ডাচ্-বাংলা ব্যাংক ও ব্যবস্থাপনায় প্রথম আলো। কনকনে শীত উপেক্ষা করে উৎসবে চট্টগ্রাম ছাড়াও তিন পার্বত্য জেলা ও কক্সবাজার থেকে যোগ দেয় প্রায় ১ হাজার ৩০০ খুদে গণিতবিদ। সকালে বেলুন উড়িয়ে উৎসবের উদ্বোধন করেন আমন্ত্রিত শিক্ষাবিদ ও অতিথিরা। পরীক্ষা শেষে শিক্ষার্থীদের নানা কৌতূহলী প্রশ্নে মুখর হয়ে ওঠে উৎসবের সমাপনী পর্ব। এসব নিয়েই আজকের ছবির গল্প।