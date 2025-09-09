ছবিতে ডাকসু নির্বাচন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে ভোট গ্রহণ চলছে। আজ মঙ্গলবার সকাল আটটা থেকে আটটি ভোটকেন্দ্রে ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে। চলবে বিকেল চারটা পর্যন্ত। ভোট গ্রহণ চলাকালে ক্যাম্পাসের চিত্র:
নির্বাচনে ভোট দিচ্ছেন শিক্ষার্থীরা। উদয়ন স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে
বিজ্ঞাপন
নির্বাচনে ভোট দিচ্ছেন জিএস প্রার্থী হামিম। উদয়ন স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে শিবিরের ভিপি প্রার্থী সাদিক কায়েম। উদয়ন স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রেপ্রথমবার ডাকসুর ভোট দিয়ে উচ্ছ্বসিত শিক্ষার্থীরা। সকালে টিএসসিতে।ডাকসু নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশপথে চেকপোস্ট বসানো হয়েছেডাকসু নির্বাচনে ভোট দিতে শিক্ষার্থীদের লাইন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব কেন্দ্রেভোট দিতে শিক্ষার্থীদের দীর্ঘ লাইন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে কার্জন হলে ভোট দিতে আসা শিক্ষার্থীরাকার্জন হলে ভোট গ্রহণ চলছে