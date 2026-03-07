বাংলাদেশ

প্রথম আলোর আন্তর্জাতিক নারী দিবসের আয়োজন

প্রতিবন্ধকতা আসবে। কিন্তু হাল ছাড়লে হবে না। আত্মবিশ্বাস আর সাহসের সঙ্গে লড়াই করে যেতে হবে। নিজের জায়গা করে নিতে হবে। এভাবে অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার দৃঢ় প্রত্যয় জানালেন নারীরা। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার সাহসী সংগ্রামী নারীদের নিয়ে শনিবার আন্তর্জাতিক নারী দিবসের বিশেষ অনুষ্ঠানে তাঁরা এই প্রত্যয় জানান। ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। বরাবরের মতোই প্রথম আলো রাজধানীর ছায়ানট মিলনায়তনে নারী দিবস সামনে রেখে এ আয়োজন করে। এতে সহায়তা দিয়েছে সিটি ব্যাংকের নারী ব্যাংকিং ‘সিটি আলো’।এ আয়োজনে প্রথম আলো ও সিটি আলোর কর্মীরা ছাড়াও আমন্ত্রিত বিশিষ্ট নারীরা অংশ নিয়েছেন।

বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে জড়িত নারীরা তাঁদের নিজেদের জীবন কাহিনি তুলে ধরেন। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিয়ে লড়াই করেছেন, এমন কয়েকজন নারীকে নিয়ে ছিল একটি বিশেষ আয়োজন। এবারের আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রতিপাদ্য ‘অধিকার, ন্যায়বিচার, উদ্যোগ সব নারীর জন্য হোক’।

তানভীর আহমেদ
আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে প্রথম আলো আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রথম আলো ট্রাস্টের চেয়ারপারসন রূপালী চৌধুরী ও টেবিল টেনিস খেলোয়াড় খৈ খৈ মারমার আনন্দঘন একটি মুহূর্ত। সঙ্গে ছিলেন প্রথম আলোর সহযোগী সম্পাদক সুমনা শারমীন। জাতীয় পর্যায়ে টেবিল টেনিসে আটবার পদক জয় করেছেন খৈ খৈ।
প্রথম আলো ট্রাস্টের অদম্য মেধাবী শিক্ষাবৃত্তি পেয়ে পড়াশোনা শেষে এখন নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে বাঁ থেকে দ্বিতীয় প্রিয়াঙ্কা গোয়ালা ও তৃতীয় ফারজানা আখতার। দুই পাশে বাঁয়ে রূপালী চৌধুরী ও ডানে জাহেদা ইস্পাহানি।
আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে (বাঁ থেকে) রূপালী চৌধুরী, সেন্ট্রাল উইমেন্স ইউনিভার্সিটির উপাচার্য পারভীন হাসান, শারমিন ফারহানা চৌধুরী, ডা. মমতাজ আরা, নারী পর্বতারোহী ইয়াসমিন লিসা ও নুসরাত জাহান ফাবিহা, সাংবাদিক জাইমা ইসলাম, নারী পর্বতারোহী অর্পিতা দেবনাথ ও মৌসুমী আক্তার, খেলোয়াড় খৈ খৈ মারমা, প্রথম আলো ট্রাস্টের সদস্য জাহেদা ইস্পাহানি ও ভ্রমণ লেখক মহুয়া রউফ।
আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে প্রথম আলো আয়োজিত অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিতরা।
প্রথমা প্রকাশন থেকে প্রকাশিত রুমিন ফারহানার লেখা বইয়ের প্রথম কপি তাঁর হাতে তুলে দেন প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেওয়া আলোচিত ৬ নারী প্রতিদ্বন্দ্বীকে সংবর্ধনা দেওয়া হলো, যাঁদের মধ্যে ৫ জনই ভোটের যুদ্ধে বিজয়ী হতে পারেননি। তাঁরা হলেন সানজিদা ইসলাম তুলি, নাবিলা তাসনিদ, সাবিরা সুলতানা, মনীষা চক্রবর্ত্তী, তাসলিমা আখতার ও বিজয়ী রুমিন ফারহানা।
আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন বেসরকারি সিটি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মাসরুর আরেফিন।
অনুষ্ঠানে ব্র্যাক এন্টারপ্রাইজেসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক তামারা হাসান আবেদকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান।
