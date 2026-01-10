শীতের সকালে শিশুরা

শিশুকে ঘরের বাইরে নিতে কম্বল পেঁচিয়ে নিচ্ছেন মা
শীত আর কুয়াশা উপেক্ষা করে আনন্দে মেতেছে শিশুরা
শীতের সকালে কম্বল পেঁচিয়ে বেরিয়েছে এক শিশু
সকালে প্রাক্-প্রাথমিক স্কুলে পড়তে এসেছে শিশুরা বাড়ির সামনে শীতের সকালে ব্যাডমিন্টন খেলছে দুই শিশু
দল বেঁধে ঘন কুয়াশায় বিদ্যালয়ে যাচ্ছে শিশুরা নতুন বই বুকে নিয়ে গলা ধরাধরি করে বিদ্যালয়ে যাচ্ছে দুই শিশু
শর্ষেখেতের আল ধরে বিদ্যালয়ে যাওয়া মাথায় ও মুখে বিশেষ টুপি জড়িয়ে শিশু শীতে জবুথবু হয়ে হাতে মেহেদি দিচ্ছে শিশুরা
বাবার কোলে চড়ে ঘরের বাইরে বেরিয়েছে এক শিশু