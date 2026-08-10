বাংলাদেশ

এসএসসির ফলাফলে আনন্দ–উচ্ছ্বাস

এসএসসি-সমমানের পরীক্ষার ফলাফল আজ সোমবার প্রকাশিত হলো। কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পেয়ে শিক্ষার্থীদের আনন্দ-উচ্ছ্বাস করতে দেখা গেছে। এতে শামিল হন শিক্ষক-অভিভাবকেরাও। আনন্দের সেই মুহূর্ত ক্যামেরাবন্দী করেছেন প্রথম আলোর আলোকচিত্রীরা।

প্রথম আলো ডেস্ক
মুঠোফোনে ফলাফল দেখছেন পরীক্ষার্থীরা। জিলা স্কুল চত্বর, বগুড়া, ১০ আগস্ট
ছবি: সোয়েল রানা
মিষ্টির দোকানে ভিড়। কবি নজরুল ইসলাম সড়ক, বগুড়া, ১০ আগস্ট
ময়মনসিংহ নগরের বিদ্যাময়ী সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের আনন্দ-উচ্ছ্বাস। ময়মনসিংহ, ১০ আগস্ট
বোর্ডে টাঙানো ফলাফল দেখা। সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, বরিশাল নগর, ১০ আগস্ট
কাঙ্ক্ষিত ফলাফলের আনন্দ। সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, বরিশাল, ১০ আগস্ট
কৃতী শিক্ষার্থীদের বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস। খুলনা পাবলিক কলেজ, ১০ আগস্ট
ভালো ফলাফলের আনন্দ উদ্‌যাপনে সহপাঠীরা। সরকারি অগ্রগামী বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, সিলেট, ১০ আগস্ট
শিক্ষার্থীদের মিষ্টিমুখ করাচ্ছেন শিক্ষকেরা। সরকারি অগ্রগামী বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, সিলেট, ১০ আগস্ট
আনন্দের মুহূর্তে ধারণে সেলফি। পুলিশ লাইন্স স্কুল অ্যান্ড কলেজ, রংপুর, ১০ আগস্ট
রাজশাহী ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড স্কুল অ্যান্ড কলেজের কৃতী শিক্ষার্থীদের উদ্‌যাপন। রাজশাহী, ১০ আগস্ট
ভালো ফলাফল করায় সম্মিলিত উদ্‌যাপনে চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষার্থীরা। চট্টগ্রাম, ১০ আগস্ট
ডা. খাস্তগীর সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের কৃতী শিক্ষার্থীরা ‘বিজয় চিহ্ন’ দেখাচ্ছে। চট্টগ্রাম, ১০ আগস্ট
উচ্ছ্বাসে মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থীরা। ঢাকা, ১০ আগস্ট
শিক্ষার্থী-অভিভাবকের আনন্দ-উদ্‌যাপন। ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা, ১০ আগস্ট
ফলাফল প্রকাশের পর রাজউক উত্তরা মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের এক শিক্ষার্থী হাসিমুখে মুঠোফোনে কথা বলছে। ঢাকা, ১০ আগস্ট
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