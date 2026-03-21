সারা দেশে ঈদের জামাত

সারা দেশে উদ্‌যাপিত হচ্ছে পবিত্র ঈদুল ফিতর। ভোর থেকে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ঈদগাহ ও মসজিদে জড়ো হন লাখো মুসল্লি। কোথাও জনসমুদ্র, কোথাও আবার বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে নামাজ আদায়—সবখানেই ছিল প্রার্থনা, আবেগ ও বিশ্বশান্তির কামনা।

জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে সকাল ৭টায় প্রথম জামাতে ঈদুল ফিতরের নামাজ আদায় শেষে মোনাজাতে অংশ নেন মুসল্লিরা
জাতীয় ঈদগাহ ময়দানে সকাল সাড়ে ৮টায় অনুষ্ঠিত হয় ঈদুল ফিতরের প্রধান জামাত। এ সময় ময়দান পূর্ণ হয়ে যায়। মুসল্লিরা বাইরেও নামাজে অংশ নেন
রাজধানীর আগারগাঁওয়ের পুরোনো বাণিজ্য মেলার মাঠে ঈদুল ফিতরের নামাজ আদায় করছেন মুসল্লিরা
কিশোরগঞ্জের ঐতিহাসিক শোলাকিয়া ঈদগাহে লাখো মুসল্লির জনসমুদ্রে ধ্বনিত হয় ‘আল্লাহু আকবার’, শান্তি ও কল্যাণের প্রার্থনায় অনুষ্ঠিত হয় ঈদের নামাজ
দিনাজপুরের ঐতিহাসিক গোর-এ-শহীদ বড় ময়দানে ঈদুল ফিতরের নামাজ আদায় করেন মুসল্লিরা
গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি উপেক্ষা করে ছাতা মাথায় দিয়ে ঈদের নামাজ আদায়ে যাচ্ছেন মুসল্লিরা। ধানগড়া এলাকা, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ
ঈদের জামাত শেষে মোনাজাতে অংশ নেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও কুমিল্লা-১ আসনের সংসদসদস্য খন্দকার মোশাররফ হোসেনসহ অন্যরা। কেন্দ্রীয় মডেল মসজিদ মাঠ, দাউদকান্দি, কুমিল্লা
বৃষ্টি উপেক্ষা করে বাগেরহাটের ঐতিহাসিক ষাটগম্বুজ মসজিদে ঈদের নামাজ আদায় করছেন মুসল্লিরা
গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির মধ্যে ফরিদপুর শহরের কমলাপুর চাঁদমারি ঈদগাহ মাঠে অনুষ্ঠিত হয় ঈদের প্রধান জামাত
বৈরী আবহাওয়ার মধ্যেও রংপুরের গঙ্গাচড়ার হাবু ঈদগাহ মাঠে অনুষ্ঠিত হয় ঈদুল ফিতরের নামাজ। নামাজ শেষে বিশ্বশান্তি ও দেশের অগ্রগতি কামনায় মোনাজাত করেন মুসল্লিরা
ঈদের দিন কবরবাসীর জন্য দোয়া করতে গোরস্তানে ভিড় করেন স্বজনেরা। গৌরহাঙ্গা গোরস্তান, রাজশাহী
খাগড়াছড়ির কেন্দ্রীয় ঈদগাহে ঈদুল ফিতরের নামাজ আদায় করছেন মুসল্লিরা
ঈদের জামাত শেষে একে অপরের সঙ্গে কোলাকুলি করে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন মুসল্লিরা। কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দান, বান্দরবান
বৃষ্টির কারণে খুলনায় ঈদগাহের পরিবর্তে এলাকার মসজিদগুলোয় অনুষ্ঠিত হয় ঈদুল ফিতরের জামাত। বাস্তুহারা এলাকা, খুলনা
