সারা দেশে ঈদের জামাত

সারা দেশে উদ্যাপিত হচ্ছে পবিত্র ঈদুল ফিতর। ভোর থেকে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ঈদগাহ ও মসজিদে জড়ো হন লাখো মুসল্লি। কোথাও জনসমুদ্র, কোথাও আবার বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে নামাজ আদায়—সবখানেই ছিল প্রার্থনা, আবেগ ও বিশ্বশান্তির কামনা।
জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে সকাল ৭টায় প্রথম জামাতে ঈদুল ফিতরের নামাজ আদায় শেষে মোনাজাতে অংশ নেন মুসল্লিরা
বিজ্ঞাপন
জাতীয় ঈদগাহ ময়দানে সকাল সাড়ে ৮টায় অনুষ্ঠিত হয় ঈদুল ফিতরের প্রধান জামাত। এ সময় ময়দান পূর্ণ হয়ে যায়। মুসল্লিরা বাইরেও নামাজে অংশ নেন
বিজ্ঞাপন
রাজধানীর আগারগাঁওয়ের পুরোনো বাণিজ্য মেলার মাঠে ঈদুল ফিতরের নামাজ আদায় করছেন মুসল্লিরাকিশোরগঞ্জের ঐতিহাসিক শোলাকিয়া ঈদগাহে লাখো মুসল্লির জনসমুদ্রে ধ্বনিত হয় ‘আল্লাহু আকবার’, শান্তি ও কল্যাণের প্রার্থনায় অনুষ্ঠিত হয় ঈদের নামাজদিনাজপুরের ঐতিহাসিক গোর-এ-শহীদ বড় ময়দানে ঈদুল ফিতরের নামাজ আদায় করেন মুসল্লিরাগুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি উপেক্ষা করে ছাতা মাথায় দিয়ে ঈদের নামাজ আদায়ে যাচ্ছেন মুসল্লিরা। ধানগড়া এলাকা, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জঈদের জামাত শেষে মোনাজাতে অংশ নেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও কুমিল্লা-১ আসনের সংসদসদস্য খন্দকার মোশাররফ হোসেনসহ অন্যরা। কেন্দ্রীয় মডেল মসজিদ মাঠ, দাউদকান্দি, কুমিল্লাবৃষ্টি উপেক্ষা করে বাগেরহাটের ঐতিহাসিক ষাটগম্বুজ মসজিদে ঈদের নামাজ আদায় করছেন মুসল্লিরাগুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির মধ্যে ফরিদপুর শহরের কমলাপুর চাঁদমারি ঈদগাহ মাঠে অনুষ্ঠিত হয় ঈদের প্রধান জামাতবৈরী আবহাওয়ার মধ্যেও রংপুরের গঙ্গাচড়ার হাবু ঈদগাহ মাঠে অনুষ্ঠিত হয় ঈদুল ফিতরের নামাজ। নামাজ শেষে বিশ্বশান্তি ও দেশের অগ্রগতি কামনায় মোনাজাত করেন মুসল্লিরাঈদের দিন কবরবাসীর জন্য দোয়া করতে গোরস্তানে ভিড় করেন স্বজনেরা। গৌরহাঙ্গা গোরস্তান, রাজশাহীখাগড়াছড়ির কেন্দ্রীয় ঈদগাহে ঈদুল ফিতরের নামাজ আদায় করছেন মুসল্লিরাঈদের জামাত শেষে একে অপরের সঙ্গে কোলাকুলি করে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন মুসল্লিরা। কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দান, বান্দরবানবৃষ্টির কারণে খুলনায় ঈদগাহের পরিবর্তে এলাকার মসজিদগুলোয় অনুষ্ঠিত হয় ঈদুল ফিতরের জামাত। বাস্তুহারা এলাকা, খুলনা