একেক বেলায় একেক রঙে ধরা দেয় কাপ্তাই হ্রদের পানি

বছরের এই সময়ে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোদের তীব্রতাভেদে কাপ্তাই হ্রদের পানি বিভিন্ন রঙে দেখা যায়। লাল, নীল, খয়েরি রংসহ নানা রূপ ধারণ করে হ্রদের পানি। একেক বেলায় একেক রূপের পানি মুগ্ধ করে পর্যটকদের। কাপ্তাই হ্রদের পানির রং নিয়ে ছবির গল্প:
সুপ্রিয় চাকমা রাঙামাটি
সূর্য ওঠার মুহূর্তে সোনালি আভা ছড়ায় হ্রদের পানি
নীলাভ জলরাশি মুগ্ধ করে যে কাউকে
বাদামি রং নিয়েছে হ্রদের পানি বেগুনি রঙে ভিন্ন রূপে কাপ্তাই হ্রদ সূর্যোদয়ের মুহূর্তে কমলা রং ছড়াচ্ছে জলরাশি দুধসাদা আভা ছড়াচ্ছে কাপ্তাই হ্রদের পানি বাদামি, হালকা কালো ও সাদার মিশেল রূপে হ্রদের এক পাশে নীল, আরেক পাশে সাদা সবুজ রঙের জলরাশি সবুজ জলে কায়াকিং করতে যান পর্যটকেরা হালকা নীল–সাদার মিশেলে সেজে থাকা কাপ্তাই হ্রদ দুপুরে ছাই রঙের জল শেষ বেলায় ভিন্ন ভিন্ন রং ছড়ায় হ্রদের পানি