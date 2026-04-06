বেগেনাছড়ির বনে ভেষজ গাছ

রাঙামাটির বরকল উপজেলার বেগেনাছড়ি গ্রামে রয়েছে এই ‘ভিলেজ কমন ফরেস্ট’। এই বনভূমিতে রয়েছে নানা জাতের গাছ আর বিলুপ্তপ্রায় ভেষজ উদ্ভিদ। দেখুন ছবিতে।
সুপ্রিয় চাকমা রাঙামাটি
পাহাড়ের ঢালে দেখা পাওয়া যায় এই বনজবা ফুলের
বিজ্ঞাপন
ভেষজ গুণ রয়েছে ভাঁট ফুলের
বিজ্ঞাপন
গাছের কাণ্ডজুড়ে থোকায় থোকায় ফলেছে ডুমুর উদালগাছে ফল এসেছে। বোঝা যায় এখন বসন্তের বিদায়বেলা বনের পাহারাদার হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে গাছটি। স্থানীয়ভাবে কনক নামে পরিচিত বহু বছর ধরে গাছকে আশ্রয় করে বেড়ে উঠেছে বুনো লতাটিপ্রাচীন বহেরাগাছ। ওষধি গুণ আছে এই গাছেরপাহাড়ের মাটির ক্ষয়রোধে ও পানি ধারণে বাঁশঝাড়ের তুলনা নেই গাছে গাছে বেড়ে উঠেছে রক্ত ফল বনের স্নিগ্ধ ছায়ায় ফুটে আছে রক্তাভ অশোক পাথুরে লতারও গুণ অনেক বনের ঝোপঝাড়ে জন্মায় এই ওষধি গাছ। স্থানীয়ভাবে পরিচিত ‘ঝারবো বিগোল’ নামে নীল আকাশের নিচে চোখজুড়ানো সবুজ পাতার ক্যানোপিবনের দুর্গম অংশে বেড়ে উঠেছে বেতগাছ