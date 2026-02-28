প্রথম আলোর দগ্ধ ভবন নিয়ে শিল্প প্রদর্শনীর ১১তম দিন

প্রথম আলোর অগ্নিদগ্ধ ভবনে ১৮ ফেব্রুয়ারি শুরু হয়েছে বিশিষ্ট শিল্পী মাহ্বুবুর রহমানের শিল্প প্রদর্শনী ‘আলো’। গত বছরের ১৮ ডিসেম্বর রাতে একদল উগ্রবাদী প্রথম আলো ভবনে হামলা করে ব্যাপক লুটপাট চালায়। এরপর ভবনে আগুন ধরিয়ে দেয়। অগ্নিদগ্ধ এই ভবনে পুড়ে যাওয়া সবকিছু নিয়ে আয়োজন করা হয়েছে এক বিশেষ প্রদর্শনীর। দর্শকেরা ধ্বংসের ভয়াবহতা দেখে একাধারে বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ। ২৮ ফেব্রুয়ারি এসেছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ, পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমান, তথ্যমন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা জাহেদ উর রহমান ও মাহদী আমিন, ঢাকায় নিযুক্ত নতুন মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন, রাজনীতিবিদ, লেখক, সাংবাদিক, শিক্ষার্থী, শিল্পী ও সাধারণ মানুষ। প্রদর্শনীটি চলবে ২ মার্চ পর্যন্ত। সবার জন্য খোলা থাকবে প্রতিদিন বেলা ১১টা থেকে ১টা এবং বেলা ৩টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত।