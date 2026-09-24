নিউইয়র্কে প্রধানমন্ত্রীর ব্যস্ততা

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনে যোগ দিতে বর্তমানে নিউইয়র্কে রয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। এ অধিবেশনের ফাঁকে বিভিন্ন উচ্চপর্যায়ের বৈঠক ও অনুষ্ঠানে অংশ নিচ্ছেন তিনি। নিউইয়র্কে তাঁর এই ব্যস্ততা নিয়ে ছবির গল্প।
প্রথম আলো ডেস্ক
নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে রোহিঙ্গা সংকটবিষয়ক উচ্চপর্যায়ের পার্শ্ব-অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান
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রোহিঙ্গা সংকটবিষয়ক উচ্চপর্যায়ের পার্শ্ব-অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের প্রতিনিধিসহ অন্যরা
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