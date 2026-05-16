বিনোদন

কানের সৈকতে সিনেমা দেখা

কান চলচ্চিত্র উৎসব চলছে। তারকাদের পদচারণে মুখর এখন ফ্রান্সের দক্ষিণাঞ্চলীয় এই উপকূলীয় শহর। দিনের বেলা শহরজুড়ে বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে আসা শিল্পী, নির্মাতা, সমালোচক ও গণমাধ্যমকর্মীদের দেখা মেলে। আর রাত হলে কানের সাগরপাড় জমে ওঠে এক ভিন্ন আয়োজনে। বিশাল পর্দা, খোলা আকাশ ও সাগরের ঢেউয়ের গর্জনে মিশে পাড়ের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে চলে বিশেষ সিনেমা প্রদর্শনী। সৈকতের বালুর ওপর বসেই দর্শকেরা উপভোগ করেন বিশ্ব সিনেমার নানা ধ্রুপদি ও সমকালীন চলচ্চিত্র। স্থানীয়ভাবে এটি পরিচিত ‘দো লা প্লাজ’ নামে। চলচ্চিত্র উৎসবের আনুষ্ঠানিক আয়োজনের বাইরে এ প্রদর্শনী দর্শকদের জন্য বাড়তি আকর্ষণ হয়ে উঠেছে।

সৌরভ দাশকান, ফ্রান্স থেকে
সৈকতে এক পাশে বসানো হয়েছে বড় পর্দা। খোলা আকাশের নিচে বসে সিনেমা দেখছেন দর্শকেরা
সারি ধরে পাতা চেয়ারে বসে সিনেমার পর্দায় চোখ রেখেছেন দর্শকেরা
সৈকতের বালুর ওপর গায়ে কম্বল জড়িয়ে সিনেমা দেখতে বসেছেন অনেকে
সৈকতে বিশাল পর্দা টানিয়ে চলছে সিনেমা দেখা
খোলা আকাশের নিচে সিনেমা দেখতে এসেছে বিভিন্ন বয়সের মানুষ
সৈকতঘেঁষা সড়কের পাশে বসে সিনেমা দেখছেন অনেকে
উৎসবের শহরে গভীর রাতেও জমজমাট সমুদ্রসৈকত
বিশাল পর্দা, সমুদ্রের ঢেউয়ের শব্দ আর খোলা আকাশ—সব মিলিয়ে সিনেমা দেখার অন্য রকম পরিবেশ
