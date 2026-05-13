বিনোদন

তারকাদ্যুতিতে জমকালো উদ্বোধন কান উৎসবের

বিশ্ব চলচ্চিত্রের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ ‘কান চলচ্চিত্র উৎসব’–এর এবারের আসরের পর্দা উঠেছে। তারকাদের উপস্থিতি এবং চলচ্চিত্রপ্রেমীদের উচ্ছ্বাসে মুখর এখন ভূমধ্যসাগরকূলে ফ্রান্সের শহর কান। গতকাল মঙ্গলবার উদ্বোধনী আয়োজনে নজর কাড়েন ভারতের জনপ্রিয় অভিনেত্রী আলিয়া ভাট। লালগালিচায় সদর্প উপস্থিতিতে আলোচনার কেন্দ্রে উঠে আসেন তিনি। প্রতিবারের মতো এবারও জাঁকালো আয়োজনে হয় উৎসবের উদ্বোধন। চলচ্চিত্র নির্মাতা, অভিনয়শিল্পী, প্রযোজকসহ নানা তারকার মেলা এখন কানে। লালগালিচা ঘিরে বাড়তি নিরাপত্তা, আলোকসজ্জা এবং দর্শকদের উচ্ছ্বাস—কোনোটির কমতি ছিল না। চলচ্চিত্রপ্রেমীদের কাছে কান উৎসব শুধু সিনেমা প্রদর্শনের আয়োজন নয়, বরং এটি বিশ্ব সংস্কৃতি ও সৃজনশীলতার এক বড় উদ্‌যাপন। প্রতিবছরের মতো এবারও প্রতিযোগিতা বিভাগ, বিশেষ প্রদর্শনী এবং বিভিন্ন পার্শ্ব আয়োজনে অংশ নিচ্ছেন বিশ্বের নামী নির্মাতা ও অভিনয়শিল্পীরা।

সৌরভ দাশফ্রান্স থেকে
এবারের কান চলচ্চিত্র উৎসবে বিস্তারিত জানাতে সংবাদ সম্মেলনে আয়োজকেরা
বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাংবাদিকেরা ছিলেন কান চলচ্চিত্র উৎসবের সংবাদ সন্মেলনে
উৎসবে যোগ দিতে এসেছেন অভিনয়শিল্পীরা
লালগালিচায় ক্যামেরার সামনে বিচারকেরা
লালগালিচায় গোলাপি পোশাকে নজর কাড়েন বলিউড তারকা আলিয়া ভাট
লালগালিচায় খোলা চুলে দ্যুতি ছড়ান আলিয়া ভাট
লালগালিচায় আলিয়া ভাট, সেই সঙ্গে আলোকচিত্রীদের ক্লিক
লালগালিচায় নানা ভঙ্গিতে আলোকচিত্রীদের সুযোগ করে দেন আলিয়া ভাট
দর্শকদের মন রাঙিয়ে লালগালিচা থেকে বিদায় নিচ্ছেন আলিয়া ভাট
কান চলচ্চিত্র উৎসবে লালগালিচায় বিচারকেরা
