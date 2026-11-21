অলকানন্দা ফুলের পাপড়িতে জমে আছে বৃষ্টির ফোঁটা। লিচুবাগান, রাঙামাটি, ২১ নভেম্বরনানা সামাজিক অনুষ্ঠানের মৌসুমে বেড়েছে শব্দযন্ত্রের চাহিদা। ভাড়া দেওয়ার জন্য শব্দযন্ত্র নিয়ে অনুষ্ঠানে যাচ্ছেন এক ব্যবসায়ী। শালবন, রংপুর, ২১ নভেম্বর
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মেঘলা দিনে বাঁশের খুঁটিতে একা বসে আছে পাখিটি। ধানগড়া, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, ২১ নভেম্বর
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টানা দুই দিন বৃষ্টির পর আজ শনিবার সকালে দেখা দিয়েছে রোদ। রাবারবাগান, রাঙামাটি, ২১ নভেম্বরগ্রামের একটি বাড়ির টিনের চালে বসে আছে ঘুঘু। মাওনা, শ্রীপুর, গাজীপুর, ২১ নভেম্বরবাজারে উঠতে শুরু করেছে মৌসুমি ফল জলপাই। সিটি পার্কবাজার, রংপুর, ২১ নভেম্বরপাহাড়ে আগাম শীতকালীন শাকসবজির চাষ করেছেন এই কিষানি। খেত থেকে শাক তোলার পাশাপাশি আগাছাও পরিষ্কার করছেন তিনি। রাঙাপানিছড়া, রাঙামাটি, ২১ নভেম্বরটানা বৃষ্টিতে ভোগান্তিতে পড়েছেন নগরবাসী। বৃষ্টি থেকে বাঁচতে গায়ে পলিথিন জড়িয়ে রিকশা চালাচ্ছেন এই চালক। নূরনগর, খুলনা, ২১ নভেম্বরদীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসানের পর আজ শনিবার সকাল ৮টা ২৫ মিনিটে যাত্রী নিয়ে পাবনা থেকে ঢাকার উদ্দেশে ছেড়ে গেছে ‘পাবনা প্রভাতী এক্সপ্রেস’ ট্রেন। রেলওয়ে স্টেশন, পাবনা, ২১ নভেম্বরসশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে রংপুর নগরে শোভাযাত্রা বের করে অবসরপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনী কল্যাণ সংস্থার জেলা ও মহানগর শাখা। কাচারিবাজার, রংপুর, ২১ নভেম্বর