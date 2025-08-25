একঝলক (২৫ আগস্ট ২০২৫)

জলাশয়ে ফুটেছে লাল শাপলা। জামিরা, ফুলতলা, খুলনা, ২৫ আগস্ট
গরুর পাল নিয়ে মাঠে যাচ্ছেন একজন। জামিরা, ফুলতলা, খুলনা, ২৫ আগস্ট
গাছের পাতার ওপর উড়ে এসে বসেছে একটি প্রজাপতি। জয়রা, মানিকগঞ্জ, ২৫ আগস্ট
কাপ্তাই হ্রদের নীল পানিতে ছুটে চলেছে একটি নৌকা। মোরঘোনা বড়াদম, রাঙামাটি, ২৫ আগস্টগাছের ডালে ফল খেতে বসেছে একটি হরিয়াল পাখি। কাপ্তাই জাতীয় উদ্যান, রাঙামাটি, ২৫ আগস্ট বিক্রির জন্য বাজারে পাট নেওয়া হচ্ছে। পলাশিকান্দা, নকলা, শেরপুর, ২৫ আগস্ট মেঠোপথে টায়ার নিয়ে খেলছে দুই শিশু। গঙ্গাচড়া, রংপুর, ২৫ আগস্টজলাশয়ে ভাসছে হাঁসের ঝাঁক। দবিরগঞ্জ, উল্লাপাড়া, ২৫ আগস্ট একহাতে ফুটবল আরেক হাতে দুরবিন নিয়ে বাড়ির সামনে খেলছে এক শিশু। মনোহর, রংপুর, ২৫ আগস্টকাপ্তাই হ্রদের পানিতে একটি সাদা বক। রাঙ্গাপানি, রাঙামাটি, ২৫ আগস্ট