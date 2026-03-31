একঝলক (৩১ মার্চ ২০২৬)

ছবি:
আড়ত থেকে তরমুজ কিনে বিক্রির জন্য বাজারে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি চলছে। বালুঘাট, বরিশাল, ৩১ মার্চ
ছবি: সাইয়ান
চরাঞ্চলে ভুট্টার ফলন ভালো হয়েছে। মাড়াই শেষে মাঠে রোদে ভুট্টা শুকাতে দিয়েছেন কিষান–কিষানিরা। চর মাধবদিয়া, ফরিদপুর, ৩১ মার্চ
রঙ্গন ফুলের মধুর রসের ভোজে প্রজাপতির নাচ। দীঘলি বাঁক, রাঙামাটি, ৩১ মার্চ
পাহাড়ি সবজি হাড়গোজা গোটা। বাজারে এর বেশ চাহিদা। বনরূপা, রাঙামাটি, ৩১ মার্চ
জলের ধারে শিকারের অপেক্ষায় বক। ছোট বয়রা, খুলনা, ৩১ মার্চ
নিজ হাতে বাঁশ দিয়ে তৈরি মুরগি রাখার ঝুড়ি মাথায় নিয়ে বিক্রি করতে বেরিয়েছেন এই ভ্রাম্যমাণ ব্যবসায়ী। টিপনা, ডুমুরিয়া, খুলনা, ৩১ মার্চ
দেশি মুরগি হাতে নিয়ে পাড়ামহল্লায় বিক্রি করছেন তিনি। নিউ ইঞ্জিনিয়ারপাড়া, রংপুর, ৩১ মার্চ
বাড়ির পাশে ঘুড়ি ওড়ানোর আনন্দে মেতেছে শিশুটি। দীঘিরপাড়, দাউদকান্দি, কুমিল্লা, ৩১ মার্চ
চারদিকে সবুজ প্রকৃতি, মাঝখানে দ্বিতল মাটির বাড়ি। সিসিডিবি, শ্রীপুর, গাজীপুর, ৩১ মার্চ
ভোলায় এবার তরমুজের ভালো ফলন হলেও দাম কম। ক্ষতির আশঙ্কায় কৃষকেরা। চর বৈরাগী, দৌলতখান, ভোলা, ৩১ মার্চ
ঢাকা থেকে এসব ড্রামে খোলা সয়াবিন তেল আসে নদীপথে। পরে এসব ড্রাম বাজারে বিক্রি করা হয়। বালুঘাট, বরিশাল, ৩১ মার্চ
