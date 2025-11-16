একঝলক (১৬ নভেম্বর ২০২৫)

ঝোপে ফলেছে মাকাল ফল। কুতুবপুর, মেহেরপুর, ১৬ নভেম্বর
খেত থেকে কাটা ধান নিয়ে ঘরে ফিরছেন একজন। বিল মামুদপুর, ফরিদপুর, ১৬ নভেম্বর
বিজ্ঞাপন
সবুজ ধানের শিষে জমেছে ভোরের শিশির। চক্রাখালী, বটিয়াঘাটা, খুলনা, ১৬ নভেম্বর
বিজ্ঞাপন
হেমন্তের হিমেল ভোরে সাইকেল চালিয়ে কাজে যাচ্ছেন একজন। সিটি বাইপাস সড়ক, খুলনা, ১৬ নভেম্বরসাম্পানে চেপে পারাপার। কাপ্তাই, রাঙামাটি, ১৬ নভেম্বরখালের পানিতে জাল ফেলে মাছ ধরছেন এক জেলে। কুন্দইল, তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ, ১৬ নভেম্বরচলছে ধানমাড়াইয়ের কাজ। ফাজিলপুর, ফরিদপুর, ১৬ নভেম্বরবাগান থেকে নানা রঙের গোলাপ ফুল তুলেছেন মালি। মহব্বতখাঁ, রংপুর, ১৬ নভেম্বরপানি কমে যাওয়ায় জলাশয়ে বীজতলা তৈরি করছেন চাষি। বুদাই, রংপুর, ১৬ নভেম্বরমহাসড়কে গাছ ফেলে অবরোধ করেন কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতা–কর্মীরা। গোপালপুর, মাদারীপুর, ১৬ নভেম্বরসাইকেল চালাচ্ছে ভাই। পেছনে বসা বোন। একসঙ্গে চলেছে বিদ্যালয়ে। শেখপাড়া, রংপুর, ১৬ নভেম্বর