এক ঝলক (২ জানুয়ারি ২০২৬)

প্রথম আলো ডেস্ক
কুয়াশামাখা পড়ন্ত বিকেলে নদীতে চলছে নৌকা। চেঙ্গেরখাল নদ, সিলেট, ২ জানুয়ারি
ছবি: আনিস মাহমুদ
প্রশিক্ষণের জন্য সাত বছর বয়সী হাতির বাচ্চাকে পায়ে দড়ি বেঁধে আটকে রাখা হয়েছে। কর্মধা এলাকা, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার, ১ জানুয়ারি
‘এ’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা উপলক্ষে ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের ভিড়। শহীদ মিনার এলাকা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ২ জানুয়ারি
পাবনার ঈশ্বরদীতে আজকের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ৮ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। জেলার ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া মৃদু শৈত্যপ্রবাহের মধ্যেও জীবিকার তাগিদে কাজে বের হয়েছেন খেটে খাওয়া মানুষ। মালিগাছা, পাবনা-ঈশ্বরদী মহাসড়ক, পাবনা, ২ জানুয়ারি
শীত এলেই সিলেটে বাড়ে পর্যটকদের পদচারণা। শহরের কাছাকাছি চা-বাগানগুলোতে পরিবার ও স্বজনদের নিয়ে ঘুরতে আসেন অসংখ্য পর্যটক। মালনীছড়া চা-বাগান, সিলেট, ২ জানুয়ারি
প্রথম আলো বন্ধুসভার উদ্যোগে ও মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের সহযোগিতায় ২৩৫ জন অসহায় ও শীতার্ত মানুষের মধ্যে কম্বল বিতরণ করা হয়। বালিয়া ইউনিয়নের সিংগিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশে, ঠাকুরগাঁও, ২ জানুয়ারি
ছুটির দিনগুলোতে খেলায় মেতেছে দুরন্ত দুই শিশু। আলালপুর এলাকা, সদর উপজেলা ফরিদপুর, ২ জানুয়ারি
সবজির খেত প্রস্তুত করার জন্য ঘোড়া দিয়ে জমি চাষ করা হচ্ছে। পটুয়াকোল গ্রাম, বিরামপুর, দিনাজপুর, ০২ জানুয়ারি
ছাগলছানা দুটিকে ফিডারের মাধ্যমে গরুর দুধ খাওয়াচ্ছেন এক গৃহিণী। হরনারায়ণপুর, মিঠাপুকুর, রংপুর, ২ জানুয়ারি
গবাদিপশুর খাবার হিসেবে খড়ের চাহিদা বেড়েছে। দামও চড়া। তাই হাটে খড় বিক্রি করতে যাচ্ছেন এই চাষিরা। জানকি ধাপেরহাট এলাকা, রংপুর, ২ জানুয়ারি
আলুখেতের আল দিয়ে সাইকেলের পরিত্যক্ত টায়ার চালাচ্ছে শিশুটি। পিছে পিছে দৌড়াচ্ছে ছোট বোন। ভক্তিপুর, মিঠাপুকুর, রংপুর, ২ জানুয়ারি
মাদারীপুরের শিবচরে যাত্রীবাহী বাস, পিকআপ ও কাভার্ড ভ্যানের ত্রিমুখী সংঘর্ষে কমপক্ষে ১০ জন আহত হয়েছেন। ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে, বন্দরখোলা, শিবচর, ২ জানুয়ারি
গ্রাম থেকে কলা কিনে সাইকেলে নিয়ে বাড়িতে ফিরছেন এক ব্যক্তি। রামচন্দ্রপুর গ্রাম, শাজাহানপুর উপজেলা, বগুড়া, ০২ জানুয়ারি
পাহাড়ি এক কিষানি নিজের বাগানের আনারস বিক্রি করতে এসেছেন রাঙামাটি শহরে। কলেজ গেট, রাঙামাটি, ২ জানুয়ারি
বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করতে নেতা-কর্মীদের ভিড়। জিয়া উদ্যান, ঢাকা, ২ জানুয়ারি
বাসা বদল মানেই ভোগান্তি। বছরের শুরুতে শীতের মধ্যে শিশুদের নিয়ে বাসা বদল করছেন বাসিন্দারা। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক, মাতুয়াইল, ঢাকা, ২ জানুয়ারি
ঘন কুয়াশায় ঢেকে আছে রাজধানীসহ সারা দেশ, দেখা নেই সূর্যের। নদীপথে ঘন কুয়াশার কারণে দেখা যাচ্ছে না নৌযান। ডেমরা ব্রিজ-সংলগ্ন এলাকায়, ঢাকা, ২ জানুয়ারি
রাজধানীসহ দেশের সাত জেলায় শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। ঘন কুয়াশার কারণে সকালে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে কয়েকটি ফ্লাইট অবতরণ করতে পারেনি। দুপুরে ঘন কুয়াশার মধ্যে বিমানবন্দরের রানওয়েতে অবতরণ করছে একটি উড়োজাহাজ। বিমানবন্দরের বাউনিয়া বাঁধ এলাকার রানওয়েতে, ঢাকা, ২ জানুয়ারি
