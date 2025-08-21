একঝলক

একঝলক(২১ আগস্ট ২০২৫)

প্রথম আলো ডেস্ক
বৃষ্টিতে ভিজেই সাতসকালে কাজে বের হয়েছেন শ্রমিকেরা। গোয়ালচামট, ফরিদপুর, ২১ আগস্ট
ছবি: আলীমুজ্জামান
এলাকার নাম নিউজিল্যান্ড। বিলের  দুই পাশে সবুজ ধানখেত। প্রতিদিন সকাল ও বিকেলে অনেকেই হাঁটতে যান এই সড়কে। দক্ষিণ এলাকা, খাগড়াছড়ি, ২১ আগস্ট
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে মঞ্চস্থ হয়েছে নাটক ‘শালবৃক্ষের মৃত্যু’। ত্রিশাল, ময়মনসিংহ, ২১ আগস্ট
মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগর উপজেলায় ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে প্রাইভেট কার উল্টে তিনজন নিহত হয়েছেন। ষোলঘর, মুন্সিগঞ্জ,২১ আগস্ট
পলিথিনসহ  সব রকম বর্জ্য ফেলা হচ্ছে পুকুরে। ফলে বাড়ছে দূষণ। শাপলা চত্বর এলাকা, খাগড়াছড়ি, ২০ আগস্ট
বৃষ্টির  মধে৵ তারে বসে আছে  কসাই পাখি। ছুটি ভাটবাউর, মানিকগঞ্জ , ২১ আগস্ট
নূরুইল বিলে দেশি প্রজাতির মাছ ধরছেন এক মৎস্যজীবী। শেখেরকোলা সামুন্দার জান, বগুড়া, ২১ আগস্ট
গোয়ালন্দ-ফরিদপুর-তাড়াইল সড়কের বিভিন্ন স্থান আটকে যন্ত্র বসিয়ে ধানমাড়াই করা হচ্ছে। কাচারিটেক, রাজবাড়ী, ২১ আগস্ট
বৈরী আবহাওয়া আর বৃষ্টি উপেক্ষা করে যাচ্ছেন শ্রমিকেরা। গোয়ালচামট, ফরিদপুর, ২১ আগস্ট
