একঝলক

একঝলক (১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)

প্রথম আলো ডেস্ক
চরকা থেকে সুতা কাটা চলছে। মরংছড়িমুখপাড়া, রাঙামাটি, ১১ ফেব্রুয়ারি
ছবি: সুপ্রিয় চাকমা
বাগানবিলাস ফুল শোভা ছড়াচ্ছে। নূরনগর, খুলনা, ১১ ফেব্রুয়ারি
গাছের ডালে ঘুঘু ও মাছরাঙা পাখি, যেন বসে গল্প করছে। রামগড়, খাগড়াছড়ি, ১১ ফেব্রুয়ারি
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য নির্বাচনের সরঞ্জাম কেন্দ্রে পাঠানো হচ্ছে। সারিয়াকান্দি উপজেলা চত্বর, বগুড়া, ১১ ফেব্রুয়ারি
জলাধারে এখনো আছে অতিথি পাখি। রামগড়, খাগড়াছড়ি, ১১ ফেব্রুয়ারি
মটরশুঁটিগাছে পাপড়ি মেলেছে ফুল। মধ্যপাড়া, রাঙামাটি, ১১ ফেব্রুয়ারি
