রাজধানীতে সকাল থেকে শুরু হয়েছে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। উত্তরা আজমপুর, ঢাকা, ১৯ নভেম্বরপুঁইলতায় জমে আছে হেমন্তের বৃষ্টির ফোঁটা। লুম্বিনী, রাঙামাটি, ১৯ নভেম্বর
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রাতের বৃষ্টির পর সকালে মেঘে ঢেকে আছে পাহাড়। লেমুছড়ি বড়াদম, রাঙামাটি, ১৯ নভেম্বর
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কাঠের বাক্সে চুড়ি ও গয়না নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বিক্রি করেন এই ফেরিওয়ালা। ভাসানচর, ফরিদপুর, ১৯ নভেম্বরধান কাটা শেষে মাঠ থেকে গাড়িতে করে তা বাড়ি নিয়ে যাচ্ছেন এই কৃষক। চেংঙ্গী নালা, খাগড়াছড়ি, ১৯ নভেম্বরগাজীপুরের ভুরুলিয়া এলাকায় পল্লী বিদ্যুৎ অফিসে পেট্রলবোমা নিক্ষেপ করে কাঠের স্তূপে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। ভুরুলিয়া, গাজীপুর, ১৯ নভেম্বরশীতের কম্বল নিয়ে গন্তব্যের পথে কয়েকজন। ধানগড়া, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, ১৯ নভেম্বরকার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ডাকা লকডাউন কর্মসূচিতে সকালে ঘোনাপাড়া-গোপালগঞ্জ সদর সড়কটিতে কিছুদূর পরপর গাছ ফেলে রাখা হয়েছে। গোবরা, গোপালগঞ্জ, ১৯ নভেম্বরবৃষ্টিভেজা অর্কিড কাঞ্চন ফুল। শান্তিবাগ ওয়াকওয়ে, মৌলভীবাজার, ১৯ নভেম্বর ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি বাসে আগুন দিয়েছে দৃর্বৃত্তরা। জামিরদিয়া স্কয়ার মাস্টারবাড়ি, ভালুকা, ১৯ নভেম্বর বিক্রির জন্য সাইকেলে সাজিয়ে গৃহস্থালি পণ্য ও খেলনা নিয়ে ঘুরছেন এই ফেরিওয়ালা। শংকরদহ, গঙ্গাচড়া, রংপুর, ১৯ নভেম্বর