একঝলক (৩১ ডিসেম্বর ২০২৫)

ভোরে খেজুরগাছ থেকে রস সংগ্রহ করছেন গাছি। দৌলতপুর, খুলনা, ৩১ ডিসেম্বরবাড়ির পাশের পাতাঝরা গাছের ডালে উঠে দুরন্তপনায় মেতেছে শিশুরা। আদমপুর, অম্বিকাপুর, ফরিদপুর, ৩১ ডিসেম্বর
রান্নার জন্য এই শীতে খেতে নেমে পেঁয়াজের কলি তুলছেন তিনি। হাজার বিঘা, চর মাধবদিয়া, ফরিদপুর, ৩১ ডিসেম্বর
খালেদা জিয়ার মৃত্যুর দিনকে স্মরণীয় করতে সড়ক বিভাজকে গাছ লাগিয়েছেন তিনি। এর আগে তারেক রহমানের দেশে ফেরা উপলক্ষেও তিনি সড়ক বিভাজকে গাছ লাগিয়েছিলেন। খুলনা বিশেষায়িত হাসপাতাল মোড়, ৩১ ডিসেম্বর শীতে হাঁসের চাহিদা বেশি। হাটে হাটে এখন হাঁস বিক্রির ধুম। আড়ংঘাটা মোড়, খুলনা, ৩১ ডিসেম্বর গাছের ডালে বসে আছে পাখিটি। ওয়াগগা কাপ্তাই, রাঙামাটি, ৩১ ডিসেম্বরকাপ্তাই হ্রদের পানি কমছে। জেগে ওঠা চরে ধান রোপণের কাজ করছেন পাহাড়ি কৃষাণির দল। আলুটিলা, রাঙামাটি, ৩১ ডিসেম্বরশীতে কাঁপছে দেশ। এমন সকালে কোলের শিশুকে নিয়ে বাইরে বের হয়েছেন তিনি। ফতেহ আলী সেতু, বগুড়া, ৩১ ডিসেম্বররাজশাহীতে আজ মৌসুমের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৮ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে। সকাল নয়টায় প্রায় জনশূন্য নগরের কুমারপাড়া এলাকা। রাজশাহী, ৩১ ডিসেম্বরকনকনে শীতে গরুর পুরো শরীর কম্বল দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে। আঙ্গাউড়া, দাউদকান্দি, কুমিল্লা, ৩১ ডিসেম্বর