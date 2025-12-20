একঝলক (২০ ডিসেম্বর ২০২৫)

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুতে আজ শনিবার রাষ্ট্রীয় শোক পালন করা হচ্ছে। তাই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়েছে। সদর রোড, বরিশাল, ২০ ডিসেম্বরসকালের মিষ্টি রোদে এক পাঠক প্রথম আলো পড়ছেন। যাত্রাবাড়ী, ঢাকা, ২০ ডিসেম্বর
গাছের ডালে থোকায় থোকায় ঝুলে আছে দেশি আমলকী। রাঙাদ্বীপ রিসোর্ট, রাঙামাটি, ২০ ডিসেম্বর
নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও মহাসড়কে তিন চাকার যানবাহন চলাচল বেড়েছে। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক, গৌরীপুর, দাউদকান্দি, কুমিল্লা, ২০ ডিসেম্বরশীতের তীব্রতা থেকে প্রশান্তি পেতে খড়কুটো জ্বালিয়ে ওম নিচ্ছে গ্রামের কয়েকজন মানুষ। গাংনী, মেহেরপুর, ২০ ডিসেম্বরচন্দ্রপ্রভা ফুলে মধু খেতে এসেছে নীল ভোমরা। কাটাছড়ি, রাঙামাটি, ২০ ডিসেম্বরহাওরের অল্প পানিতে উড়াল জাল দিয়ে মাছ শিকার করছেন এক ব্যক্তি। উফতার হাওর, সদর, সিলেট, ২০ ডিসেম্বরনাটোর থেকে ট্রাকে করে এসেছে খেজুর ও আখের পাটালি গুড়। বিআইডব্লিউটিএ লঞ্চঘাট, খুলনা, ২০ ডিসেম্বরশীতের সকালে মসজিদে ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করতে যাচ্ছে শিশুরা। হাজিরহাট, রংপুর, ২০ ডিসেম্বরকুয়াশাঘেরা শীতের সকালে মাঠে কাজ করতে যাচ্ছেন তিনি। আরাজি নিয়ামত, রংপুর, ২০ ডিসেম্বর