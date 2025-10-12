একঝলক (১২ অক্টোবর ২০২৫)

ফুলের ওপর বসেছে রঙিন প্রজাপতি। দৌলতপুর, খুলনা, ১২ অক্টোবরখেতে শীতকালীন সবজির পরিচর্যায় ব্যস্ত কৃষক দম্পতি। একদন্ত, আটঘরিয়া, পাবনা, ১২ অক্টোবর
গাছে ফুটেছে ল্যান্টানা ফুল। মিটিঙা ছড়ি, রাঙামাটি, ১২ অক্টোবরধেয়ে আসছে ঢাকাগামী ট্রেন। দ্রুতগতির ট্রেনের সামনে দিয়েই ঝুঁকি নিয়ে দৌড়ে রাস্তা পার হচ্ছেন তিনি। অম্বিকাপুর, ফরিদপুর, ১২ অক্টোবর
পাইকারি বাজার থেকে কলা কিনে রিকশায় করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। উজানী পাড়া, বান্দরবান, ১২ অক্টোবর ধানের খেত থেকে কুঁচিয়া ধরতে তৎপর দুই ব্যক্তি। পীরগাছা, গাবতলী, বগুড়া, ১২ অক্টোবর
বিক্রির জন্য জুমের হলুদের ফুল নিয়ে বসে আছেন দুই পাহাড়ি নারী। উজানী পাড়া, বান্দরবান, ১২ অক্টোবরমাঠ থেকে মুলা তুলে বিক্রির জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে। নুরুইল, বগুড়া, ১২ অক্টোবরপাহাড়ি মরিচ বিক্রির জন্য সাজিয়ে রেখেছেন এক বিক্রেতা। আসামবস্তি, রাঙামাটি, ১২ অক্টোবরবাড়ির পাশের জলাশয়ে দল বেঁধে সাঁতার কাটছে পাতিহাঁস। চক পৈলানপুর, পাবনা, ১২ অক্টোবরপাইপের ওপর বসে আছে ঘুঘু পাখি। দিঘী, মানিকগঞ্জ, ১২ অক্টোবরটিনের তৈরি ড্রাম বিক্রির জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ভ্যানে। গ্রামাঞ্চলে চাল, বিভিন্ন শস্য বা কাপড় রাখার জন্য এসব ড্রাম ব্যবহার করা হয়। আটঘরিয়া, পাবনা, ১২ অক্টোবরপথের ধারে ফুটে আছে লজ্জাবতী ফুল। ধামাইনগর, সিরাজগঞ্জ, ১২ অক্টোবরপরিবহন ধর্মঘটের কারণে বাস চলাচল বন্ধ থাকায় দুর্ভোগে পড়েছেন যাত্রীরা। পাটগুমা ব্রিজ মোড়, ময়মনসিংহ, ১২ অক্টোবরবিক্রির জন্য আম ও নারকেলগাছের চারা ভ্যানে ওঠানো হচ্ছে। গোয়ালচামট, ফরিদপুর, ১২ অক্টোবরমাঠে ঘাস খাচ্ছে ছাগল। তার পিঠে বসে একটু পরপর উড়ে গিয়ে শিকার ধরে আনছে ফিঙে। গোসিংগা, শ্রীপুর, গাজীপুর,১২ অক্টোবর রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে র্যালি বের করা হয়। বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, রংপুর, ১২ অক্টোবরস্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি ও প্রথম আলোর আয়োজনে ‘তারুণ্যের পৃথিবী’ শীর্ষক সেমিনারে উপস্থিত শিক্ষক–শিক্ষার্থীরা। তেজগাঁও কলেজ, ঢাকা ১২ অক্টোবরসড়ক, যোগাযোগ, আকাশ-রেলপথ, বিদ্যুৎ–পানিসংকটসহ সিলেটবাসীর ন্যায্য অধিকার আদায়ের দাবিতে আয়োজিত প্রতিবাদ সমাবেশ। কোর্ট পয়েন্ট, সিলেট, ১২ অক্টোবর