একঝলক (২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫)

সবুজ পাতার মাঝে ফুটে আছে বুনো ফুল। দলদলি চা-বাগান, সিলেট, ২৫ সেপ্টেম্বর
পথের ধারে ফুটেছে লজ্জাবতী ফুল। মেজরটিলা, সিলেট, ২৫ সেপ্টেম্বর
দুর্গাপূজা সামনে রেখে মণ্ডপে নেওয়া হচ্ছে প্রতিমা। চেলোপাড়া হরিবাসর মন্দির এলাকা, বগুড়া, ২৫ সেপ্টেম্বর
আশ্বিন মাসের শুরুতে প্রকৃতিতে কুয়াশার দেখা মিলছে। ভোগতী, কেশবপুর, যশোর, ২৫ সেপ্টেম্বরধানখেতে পোকার আক্রমণ ঠেকাতে কীটনাশক ছিটানো হচ্ছে। যদিও মাত্রাতিরিক্তি কীটনাশক ফসল ও স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। বালিপাড়া, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ, ২৫ সেপ্টেম্বরপাহাড়ি কিশোরীকে দলবদ্ধ ধর্ষণে জড়িতদের বিচার দাবিতে খাগড়াছড়িতে সড়ক অবরোধ চলছে। এ সময় সড়কে টায়ার জ্বালানো হয়। চেঙ্গী স্কয়ার, খাগড়াছড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বরপাইকারি বাজার থেকে পেঁয়াজ কিনে ভ্যানে করে নিয়ে যাচ্ছেন একজন। কালীঘাট, সিলেট, ২৫ সেপ্টেম্বরসকালবেলা করতোয়া নদীর তীরে জমে উঠেছে মাছের বাজার। চেলোপাড়া, বগুড়া, ২৫ সেপ্টেম্বররান্নার কাজে ব্যবহারের জন্য লাকড়ি নিয়ে যাচ্ছেন এক পাহাড়ি নারী। দীঘলছড়ি, রাঙামাটি, ২৫ সেপ্টেম্বররাতের বৃষ্টিতে ভেজার পর সকালের রোদে শাবককে সঙ্গে নিয়ে শরীর শুকিয়ে নিচ্ছে মা বানর। কাপ্তাই আগরবাগান, রাঙামাটি, ২৫ সেপ্টেম্বরগাছের গায়ে বেড়ে উঠেছে ‘ব্যাঙের ছাতা’। জীবতলি হেডম্যানপাড়া, রাঙামাটি, ২৫ সেপ্টেম্বর