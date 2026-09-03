একঝলক (৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬)

সবুজের মাঝে ফুটে আছে উজ্জ্বল গোলাপি ফুরুশ ফুল। ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, ৩ সেপ্টেম্বরএকটি ডালে একলা হলুদ পাখি। সেনহাটি, দিঘলিয়া, খুলনা, ৩ সেপ্টেম্বর
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শোলার ভেলায় বসে কুমার নদে বড়শি ফেলে মাছ ধরছে এই কিশোর। কাফুরা, গেরদা, ফরিদপুর, ৩ সেপ্টেম্বর
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তালের ডোঙা বেয়ে বিলে গবাদিপশুর খাবারের ঘাস সংগ্রহে যাচ্ছেন এই কৃষক। বাসুয়ারকান্দি, সালথা, ফরিদপুর, ৩ সেপ্টেম্বরঠেলাজাল দিয়ে আতাই নদে মাছ ধরছেন স্থানীয় এই ব্যক্তি। গাজীরহাট, খুলনা, ৩ সেপ্টেম্বরইঞ্জিনচালিত ডিঙিনৌকা নিয়ে গন্তব্যে ছুটেছেন পাহাড়ি দুই তরুণ। গবাঘোনা, রাঙামাটি, ৩ সেপ্টেম্বরদার্দমর্দন ফুলে শোভিত বাড়ির আঙিনা। ব্যাঙছড়ি, কাপ্তাই, রাঙামাটি, ৩ সেপ্টেম্বরমিঠাপুকুর উপজেলা থেকে আনা পেঁপে বিক্রি করছেন এক বিক্রেতা। কৈলাশরঞ্জন মোড়, রংপুর, ৩ সেপ্টেম্বরবরমী বাজারে বিক্রি হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী তান্দুরি রুটি। শ্রীপুর, গাজীপুর, ৩ সেপ্টেম্বরবিলজুড়ে ফুটে আছে গোলাপি পদ্ম। পাইচ্চা বিল, ভুবনেরচালা, কাপাসিয়া, গাজীপুর, ৩ সেপ্টেম্বর