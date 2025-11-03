একঝলক (৩ নভেম্বর ২০২৫)

হলুদ রঙের এই ফুলের ফল অনেকটা ঢ্যাঁড়সের মতো। বুড়িচং, কুমিল্লা, ৩ নভেম্বর
ধান কাটার পর আঁটি বেঁধে গন্তব্যে নিয়ে যাচ্ছেন পাহাড়ি চাষি। হেডম্যান পাড়া, কুদুকছড়ি, রাঙামাটি, ৩ নভেম্বর
বাতাবিলেবু বাগানির কাছ থেকে কিনে আনার পর শহরে নেওয়ার জন্য ট্রলার থেকে নামানো হচ্ছে। বনরূপা ঘাট, রাঙামাটি, ৩ নভেম্বর
নদীর চরে বাদামখেতে গাছের গোড়ায় নিড়ানি দিচ্ছেন পাহাড়ি নারীরা। ভাঙ্গামুড়া, বান্দরবান, ৩ নভেম্বরসাঙ্গু নদে জাল ফেলে মাছ শিকারে ব্যস্ত এক ব্যক্তি। ক্যমলং, বান্দরবান, ৩ নভেম্বররাজশাহী কালেক্টরেট মাঠে চলছে বিভাগীয় বইমেলা। কালেক্টরেট মাঠ, রাজশাহী, ৩ নভেম্বরশিকার ধরার অপেক্ষায় চুপিসারে বসে আছে বাংলাদেশের জাতীয় পাখি দোয়েল। মাগুড়াতাইড়, শেরপুর, বগুড়া, ৩ নভেম্বরসাতসকালে মাঠে কাজে যাওয়ার সময় খাবার বেঁধে নিয়েছেন কৃষক। ঝাঁজর, শেরপুর, ৩ নভেম্বরসকালবেলা পোষা বিড়ালছানাটি দুধ পান করছে। ধানগড়া, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, ৩ নভেম্বরপ্রকৃতিতে এখন বইছে হিমেল হাওয়া। শীতের আগমনীতে চাহিদা বাড়ছে লেপ ও তোশকের। ভ্যানে সাজিয়ে লেপ ও তোশক বিক্রি করতে গ্রামের পথে যাচ্ছেন বিক্রেতারা। কানাইপুর, ফরিদপুর, ৩ নভেম্বরশিশুদের খেলনাসহ ব্যক্তিগত ব্যবহারের নানা পণ্য ট্রেনের যাত্রীদের কাছে বিক্রি করতে ঘুরছেন এই ফেরিওয়ালা। পার্বতীপুর রেলস্টেশন, দিনাজপুর, ৩ নভেম্বরহেমন্তের সকালে বাড়ি থেকে ঝাঁকা, কোদাল নিয়ে শহরে কাজের সন্ধানে যাচ্ছেন দুই শ্রমিক। কানাইপুর, ফরিদপুর, ৩ নভেম্বর