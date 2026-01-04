একঝলক (৪ জানুয়ারি ২০২৬)

নতুন বছরে বিদ্যালয়ের পাঠদান শুরু হয়েছে। তীব্র শীতের সকালে তাই বিদ্যালয়ে যাওয়ার তাড়া। মেডিকেল মোড়, রংপুর, ৪ জানুয়ারিকাপ্তাই হ্রদে ডিঙিনৌকায় করে জাল দিয়ে মাছ শিকার করছেন জেলেরা। কাটাছড়ি মুখ, রাঙামাটি, ৪ জানুয়ারি
বিজ্ঞাপন
কুয়াশার চাদরে ঢেকে আছে রাজধানী ঢাকা। উত্তরা দিয়াবাড়ি, ঢাকা, ৪ জানুয়ারি
বিজ্ঞাপন
জাহাজ থেকে বালু-পাথর খালাস করছেন নারী ও পুরুষ শ্রমিকেরা। মেঘনা-গোমতী সেতু নদীবন্দর, দাউদকান্দি, কুমিল্লা, ৪ জানুয়ারিকৃষকের ঘরে উঠছে নতুন পেঁয়াজ। খেত থেকে পেঁয়াজ তুলে তা রোদে শুকিয়ে বিক্রির উপযোগী করে নিচ্ছেন তিনি। চর কৃষ্ণপুর, অম্বিকাপুর, ফরিদপুর, ৪ জানুয়ারিগাছের ফোকরে বাসা বেঁধেছে শালিক। নতুনপাড়া, রাঙামাটি, ৪ জানুয়ারিসকালের কুয়াশার চাদর ভেদ করে খেয়ানৌকায় যমুনা নদী পারাপার হচ্ছে চরাঞ্চলের মানুষেরা। কালীতলা গ্রোয়েন, সারিয়াকান্দি, বগুড়া, ৪ জানুয়ারি কনকনে ঠান্ডা থেকে বাঁচতে নিজেরাই কাগজে আগুন জ্বালিয়ে উত্তাপ নেওয়ার চেষ্টা করছে শিশুরা। নূরনগর, খুলনা, ৪ জানুয়ারিযমুনা নদীর কোথাও কোথাও পানি শুকিয়ে গেছে। চরাঞ্চলের মানুষেরা তাই হেঁটেই যমুনা পাড়ি দিচ্ছে। সারিয়াকান্দি, বগুড়া, ৪ জানুয়ারি ঘন কুয়াশায় হেডলাইট জ্বালিয়ে গন্তব্যে রওনা দিয়েছে সকালের ট্রেন। মুজগুন্নী, খুলনা, ৪ জানুয়ারিকনকনে শীতের সকালে প্লাস্টিকের তৈরি পাটি বিক্রি করতে বেরিয়েছেন এই বিক্রেতা। কেরানীপাড়া, রংপুর, ৪ জানুয়ারিশুকিয়ে গেছে বিলের পানি। ভেজা মাটিতে খাবারের খোঁজে এসেছে একঝাঁক বক। পিরুজালী, গাজীপুর, ৪ জানুয়ারিসহপাঠী হত্যার প্রতিবাদ-বিচার দাবিতে রাজধানীর ফার্মগেট এলাকায় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করছেন তেজগাঁও কলেজের শিক্ষার্থীরা। ফার্মগেট, ঢাকা, ৪ জানুয়ারি