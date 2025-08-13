একঝলক

একঝলক (১৩ আগস্ট ২০২৫)

ছবি:
ফুটে আছে গোলাপি রঙের ফুরুস ফুল। যেন বর্ষার আঙিনায় রঙের নীরব উৎসব। রাঙাদ্বীপ, রাঙামাটি, ১৩ আগস্ট
ছবি: সুপ্রিয় চাকমা
রোদঝলমলে দুপুরে রঙের ডানা মেলে বসে আছে ফড়িং। রাঙাদ্বীপ, রাঙামাটি, ১৩ আগস্ট
জলে ভাসছে লাল শাপলা। পৌরসভার পুকুর, মৌলভীবাজার, ১৩ আগস্ট
পদ্মার পানি বেড়ে ডুবে গেছে কলাবাগান। পাকশী, ঈশ্বরদী, পাবনা, ১৩ আগস্ট
মেরামতের অংশ হিসেবে নৌকায় আলকাতরা মাখানো হচ্ছে। পাকশী, ঈশ্বরদী, পাবনা, ১৩ আগস্ট
কারখানায় জুতা বানাতে ব্যস্ত এক কারিগর। সিদ্দিক বাজার, ঢাকা, ১৩ আগস্ট
মশা নিধনে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) পক্ষ থেকে ছিটানো হচ্ছে ওষুধ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, ঢাকা, ১৩ আগস্ট
পেঁপেগাছে ফুল থেকে ফল ধরা শুরু হয়েছে। দীঘলি বাঁক, রাঙামাটি, ১৩ আগস্ট
