একঝলক (০২ নভেম্বর ২০২৬)

গ্রামের মেঠো পথ ধরে সাইকেল চালিয়ে বিদ্যালয়ের পথে দুই খুদে শিক্ষার্থী। চানকুঠি, রংপুর, ২ নভেম্বরপুঁইলতায় ঝুলছে পুঁইবীজের থোকা। শিমুলতলী, রাঙামাটি, ২ নভেম্বর
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কচুরিপানার ফাঁকে উঁকি দিচ্ছে পাখিটি। কামারগাড়ী, বগুড়া, ২ নভেম্বর
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খেতের পাশে বসে মাড়াই করা ধান পরিষ্কারের কাজ করা হচ্ছে। শিমুজ্জেছড়া, রাঙামাটি, ২ নভেম্বরবাঁশের তৈরি পণ্য ফেরি করছেন ফেরিওয়ালা। আতাইল বাজার, বগুড়া, ২ নভেম্বর পাকা ডুমুরের স্বাদ নিচ্ছে বুলবুলি। থানা বাজার, কোম্পানীগঞ্জ, সিলেট, ২ নভেম্বরকলমিশাক তুলছেন তিনি। জানপুর, রংপুর, ২ নভেম্বর হেমন্তের সকালে ধানের পাতায় শিশিরবিন্দু জমেছে। রাঙামাটি, ২ নভেম্বরফুটেছে রাধাচূড়া ফুল। শহীদ হাদিস পার্ক, খুলনা, ২ নভেম্বর