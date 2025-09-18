একঝলক (১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫)

রাধাচূড়া ফুলে উড়ে বেড়াচ্ছে প্রজাপতি। জেলা পরিষদ, ময়মনসিংহ, ১৮ সেপ্টেম্বর
টুকটুকে এই ফুল ফুটে রয়েছে পথের ধারে সাধনাপুর, রাঙামাটি, ১৮ সেপ্টেম্বর
বিজ্ঞাপন
খেত থেকে পুঁইশাক তুলছেন পাহাড়ের এক কৃষক। সাপছড়ি মোনপাড়া, রাঙামাটি, ১৮ সেপ্টেম্বর
বিজ্ঞাপন
খালে মাছ শিকারে নেমেছেন শৌখিন মৎস্যশিকারি। শাজাহানপুর, বগুড়া, ১৮ সেপ্টেম্বরউৎসব-পূজা–পার্বণে ঢোল বাজান এই ব্যক্তি। চলেছেন ঢোল কাঁধে। আড়িয়া, বগুড়া, ১৮ সেপ্টেম্বরসাইকেলে মাইক লাগিয়ে ঘুরে ঘুরে পুরোনো গ্যাস লাইটার মেরামত করতে বেরিয়েছেন এক কারিগর। সাজিয়ারা, ডুমুরিয়া, খুলনা, ১৮ সেপ্টেম্বর ঘেরে থাকা খুঁটিতে মাছ শিকারের অপেক্ষায় ছোট্ট মাছরাঙা পাখিটি। সাজিয়ারা, খুলনা, ১৮ সেপ্টেম্বরব্যস্ত সড়কে বিকল হয়ে পড়েছে বাসটি। কদমতলী, সিলেট, ১৮ সেপ্টেম্বরপথের ধারে ফুটে আছে সিকলপড ফুল। এটি সিনা তোরা বা ক্যাসিয়া তোরা নামেও পরিচিত। রণতিথা, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, ১৮ সেপ্টেম্বর