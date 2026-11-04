একঝলক (৪ নভেম্বর ২০২৬)

বুখাইনগর নদে ফুটবল নিয়ে দুরন্তপনায় মেতেছে শিশুরা। টুঙ্গিবাড়িয়া, বরিশাল, ৩ নভেম্বরমহাসড়ক অবরোধকে কেন্দ্র করে শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশের দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়। ভোগড়া, গাজীপুর, ৩ নভেম্বর
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নিজের তৈরি বাঁশের ঝাঁকা ভ্যানে সাজিয়ে বিক্রির জন্য হাটে নিয়ে যাচ্ছেন এক কারিগর। বদরপুর, ফরিদপুর, ৩ নভেম্বর
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এক বিঘা জমিতে ঢ্যাঁড়স চাষ করেছেন কৃষক সিরাজ শেখ। ভালো ফলন হওয়ায় শুরু করেছেন বিক্রি। ধোপাকান্দি, ফরিদপুর, ৩ নভেম্বরচারদিকে লাল রং ছড়িয়ে ফুটেছে কলাবতী ফুল। ষোলমাইল, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, ৪ নভেম্বরমাছ শিকার শেষে ইঞ্জিনচালিত নৌকায় বাড়ি ফিরছেন জেলেরা। টুঙ্গিবাড়িয়া, বরিশাল, ৩ নভেম্বরবিল থেকে শাপলা তুলে বাড়ি ফিরছে দুই শিশু। গুটুদিয়া, ডুমুরিয়া, খুলনা, ৩ নভেম্বরঘেরের বাঁশের বেষ্টনীর ওপর বিশ্রাম নিচ্ছে পানকৌড়ি। গুটুদিয়া, ডুমুরিয়া, খুলনা, ৩ নভেম্বর৩০ হাজার টাকা ন্যূনতম মজুরির দাবিতে পোশাকশ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশের পাল্টাপাল্টি ধাওয়া হয়। কাঠেরপুল, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ, ৪ নভেম্বর