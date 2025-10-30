একঝলক (৩০ অক্টোবর ২০২৫)

কাপ্তাই হ্রদে কাঁচকি জাল ফেলে মাছ ধরা। কাটাছড়ি, রাঙামাটি, ৩০ অক্টোবর
খেজুরগাছে জোড়া কাঠবিড়ালি। ভাসুবিহার ধাপ, বগুড়া, ৩০ অক্টোবর
দূর আকাশে ডানা মেলে উড়ে বেড়াচ্ছে এক জোড়া পাখি । ভাসুবিহার ধাপ, বগুড়া, ৩০ অক্টোবর
পদ্মাবেষ্টিত এলাকায় মাছ ধরার চাঁইয়ের চাহিদা আছে। মাগুরা থেকে চাঁই সংগ্রহ করে দৌলতদিয়া ঘাটে পদ্মাপারে বিক্রি করতে নিয়ে যাচ্ছেন এক ব্যবসায়ী। বারোখাদা, ফরিদপুর, ৩০ অক্টোবরকাঠগোলাপের সৌন্দর্য। টিপনা, ডুমুরিয়া, খুলনা, ৩০ অক্টোবরঘূর্ণিঝড় মোন্থার প্রভাবে রংপুরে সকাল থেকে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। তাই ছাতা বেঁধে ফল বেচা চলছে। রাজা রামমোহন মার্কেটের সামনে, রংপুর, ৩০ অক্টোবরসৈয়দপুর থেকে শনপাপড়ি নিয়ে এসে শহরে বিক্রি করতে ঘুরছেন এই ব্যক্তি। গ্র্যান্ড হোটেল মোড়, রংপুর, ৩০ অক্টোবরসকালে ঝুঁকি নিয়ে ঝালাই কাজ শুরু করেছেন এই শ্রমিক। ঠিকাদারপাড়া, রংপুর, ৩০ অক্টোবর