একঝলক

একঝলক (১৪ অক্টোবর ২০২৫)

প্রথম আলো ডেস্ক
সবুজ ঘাসে ফুটে আছে নীল রঙের চিত্রপত্রী ফুল। ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, ১৪ অক্টোবর
ছবি: মোস্তাফিজুর রহমান
কলার মোচার ওপর উড়ে এসে বসেছে একটি পাখি। সাগাটিয়া, গাবতলী, বগুড়া, ১৪ অক্টোবর
ফেরি করে মশারি বিক্রি করছেন এক ব্যক্তি। মুজগুন্নী, খুলনা, ১৪ অক্টোবর
খেত থেকে ফসল তুলে আনছেন পাহাড়ি এক চাষি। শুকরছড়ি, রাঙামাটি, ১৪ অক্টোবর
বেগুনখেত পরিচর্যায় ব্যস্ত কৃষকেরা। মধ্যকাতুলী, গাবতলী, বগুড়া, ১৪ অক্টোবর
ঘেরে জাল টেনে পাঙাশ মাছ ধরছেন জেলেরা। রায়ের মহল, খুলনা, ১৪ অক্টোবর
রাজহাঁসের ঝাঁক নিয়ে বাড়ি ফিরছে এক শিশু। মাধবপাশা, বাবুগঞ্জ, বরিশাল, ১৪ অক্টোবর
কচুপাতায় জমে আছে শিশির বিন্দু। রণতিথা, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, ১৪ অক্টোবর
শিমখেত পরিচর্যা করছেন একজন কৃষক। চণ্ডীপাশা, পাকুন্দিয়া, কিশোরগঞ্জ, ১৪ অক্টোবর
বাঁশ দিয়ে ঝুড়ি বানাচ্ছেন একজন। গেৎশিমানী পাড়া, বান্দরবান, ১৪ অক্টোবর
ট্রেন আসছে, রেলক্রসিংয়ে থাকা দায়িত্বরত ব্যক্তি সাবধান করছেন। এরপরও ঝুঁকি নিয়ে পার হচ্ছেন পথচারী। লালবাগ রেলক্রসিং, রংপুর, ১৪ অক্টোবর
ফেরি করে পিঠা বিক্রি করতে বেরিয়েছেন এক বিক্রেতা। লালবাগ, রংপুর, ১৪ অক্টোবর।
