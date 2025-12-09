একঝলক (৯ ডিসেম্বর ২০২৫)

সরিষা ফুলের মধু আহরণে ব্যস্ত মৌমাছি। বারাকপুর, দিঘলিয়া, খুলনা, ৯ ডিসেম্বরভোরে খেতের মুলা তুলে পাইকারের কাছে বিক্রি করছেন চাষি। মন্ডলপাড়া, মিঠাপুকুর, রংপুর, ৯ ডিসেম্বর
শীতের সকালে ঘাঘট নদে মাছ ধরছেন জেলে। দমদমা, রংপুর, ৯ ডিসেম্বর
মাঠে কাজে ব্যস্ত বাবার জন্য খাবার নিয়ে যাচ্ছে শিশুসন্তান। দড়ি সোনাকানিয়া, গাবতলী, বগুড়া, ৯ ডিসেম্বরগ্রামীণ পথ ধরে গরু চরাতে নিয়ে যাচ্ছেন কৃষক। দড়ি সোনাকানিয়া, বগুড়া, ৯ ডিসেম্বরপাড়ে ট্রলার তুলে মেরামত করছেন চালক। সেনহাটি, দিঘলিয়া, ৯ ডিসেম্বরবেগম রোকেয়া দিবস উপলক্ষে উপজেলা ভূমিহীন সংগঠনের উদ্যোগে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা। কাজীবাড়ী মাঠ, বিটেশ্বর, দাউদকান্দি, কুমিল্লা, ৯ ডিসেম্বরআলু আবাদের জন্য ট্রাক্টর দিয়ে জমি চাষ করা হচ্ছে। ভরনপাড়া, দাউদকান্দি, কুমিল্লা, ৯ ডিসেম্বররাজধানীতে পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন। এ সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতার নির্বাচনী প্রচারের ব্যানার-ফেস্টুন নামিয়ে ফেলা হয়। সায়েন্স ল্যাব, ঢাকা, ৮ ডিসেম্বর সকালে জমি থেকে ফুলকপি তুলে বাজারে বিক্রির জন্য সাজিয়ে রাখছেন চাষি। লালবাগ, রংপুর, ৯ ডিসেম্বর