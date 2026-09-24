একঝলক

একঝলক (২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬)

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ফুলে জমে আছে শিশিরবিন্দু। চিংম্রং বৌদ্ধমন্দির এলাকা, কাপ্তাই, রাঙামাটি, ২৪ সেপ্টেম্বর
ছবি: সুপ্রিয় চাকমা
কাপ্তাই হ্রদের তীরে মরা গাছের ডালে বসে আছে তিনটি শালিক পাখি। সীতা পাহাড়, কাপ্তাই, রাঙামাটি, ২৪ সেপ্টেম্বর
মেঘে ঢাকা সকালের ফাঁকা সড়কে শিশু নিয়ে বেরিয়েছেন এক ব্যক্তি। বুড়াইল, রংপুর, ২৪ সেপ্টেম্বর
নৌকাবাইচে অংশ নিতে ইঞ্জিনচালিত নৌকার পেছনে বেঁধে নেওয়া হচ্ছে বাইচের নৌকা। চাঁদনীঘাট, সিলেট, ২৪ সেপ্টেম্বর
রোদের মধ্যে ইটভাঙার কাজে ব্যস্ত শ্রমিক। শিববাড়ি, সিলেট, ২৪ সেপ্টেম্বর
সকালে কাজীবাছা নদীতে নৌকা নিয়ে মাছ ধরতে নেমেছেন জেলেরা। কিসমত ফুলতলা, বটিয়াঘাটা, খুলনা, ২৪ সেপ্টেম্বর
বৃষ্টির মধ্যে যাত্রী নিয়ে চলছেন রিকশাচালক। রয়েল মোড়, খুলনা, ২৪ সেপ্টেম্বর
বরিশাল থেকে আসা আমড়ার বস্তা গুদামে রাখছেন শ্রমিক। সিটি বাজার, রংপুর, ২৪ সেপ্টেম্বর
নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে চলছে তিন চাকার যান। গৌরীপুর, দাউদকান্দি, কুমিল্লা, ২৪ সেপ্টেম্বর।
ভ্যানে সিলভারের বড় পাত্রে মাছের পোনা নিয়ে তা বিক্রি করতে বের হয়েছেন বিক্রেতা। নিখুরদি, গেরদা, ফরিদপুর, ২৪ সেপ্টেম্বর
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