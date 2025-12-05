একঝলক (৫ ডিসেম্বর ২০২৫)

ভাটায় পোড়ানোর আগে সাচের ইট রাখতে ট্রাক্টরের সহযোগিতায় মই দিয়ে জমি সমতল করা হচ্ছে। খর্ণিয়া, ডুমুরিয়া উপজেলা, খুলনা, ৫ ডিসেম্বর ময়মনসিংহের তারাকান্দা উপজেলার সাধুপাড়া গ্রামকে কীটনাশকমুক্ত করার আহ্বান জানিয়ে কৃষকদের উদ্যোগে শোভাযাত্রা বের করা হয়। ময়মনসিংহ, ৫ ডিসেম্বর
সকালের রোদে এক নবজাতককে নিয়ে খেলা করছে শিশুরা। কাথুলী, গাংনী, মেহেরপুর, ৫ ডিসেম্বর
ওয়ার্ল্ড প্রেস ফটোর ৭০ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রদর্শনী ‘আমরা কী করেছি’ ঘুরে দেখছেন দর্শনার্থীরা। দৃকপাঠ ভবন, পান্থপথ, ঢাকা, ৫ ডিসেম্বরডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছেন রোগী। চিকিৎসাধীন এক শিশুকে কোলে করে হাঁটছেন এক অভিভাবক। মুগদা জেনারেল হাসপাতাল, ঢাকা, ৫ ডিসেম্বরতামাক নিয়ন্ত্রণ আইন আরও শক্তিশালী করার দাবিতে তামাকবিরোধী রিকশা শোভাযাত্রা বের করে প্রত্যাশা নামের মাদকবিরোধী সংগঠন। রিকশা শোভাযাত্রাটি শহীদ মিনারের সামনে থেকে যাত্রা শুরু করে শাহবাগ হয়ে রমনা কালীমন্দিরে এসে শেষ হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা, ঢাকা, ৫ ডিসেম্বর