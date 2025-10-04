একঝলক

একঝলক (৪ অক্টোবর ২০২৫)

প্রথম আলো ডেস্ক
পথের ধারে ফুটে আছে বুনো ফুল। বটতলী, বান্দরবান, ৪ অক্টোবর
ছবি: মংহাইসিং মারমা
কচুপাতায় জমে আছে বৃষ্টির পানি। সোনাখাড়া, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, ৪ অক্টোবর
প্রকৃতিতে শোভা ছড়াচ্ছে মাধবীলতা ফুল। বিদ্যুৎনগর, বগুড়া, ৪ অক্টোবর
সাইকেলে চেপে বাহারি পণ্য বিক্রি করতে বেরিয়েছেন একজন। শাবরুল, শাজাহানপুর, বগুড়া, ৪ অক্টোবর
উড়ে এসে পেঁপের ডালে বসেছে সোনা বউ পাখিটি। জামিরা, ফুলতলা, খুলনা, ৪ অক্টোবর
জাল বুনেছে মাকড়সা। ভাঙ্গাব্রিজ, বান্দরবান, ৪ অক্টোবর
লতাপাতা ভেদ করে উঁকি দিয়েছে গিরগিটি। ডলুপাড়া, বান্দরবান, ৪ অক্টোবর
ছুটির দিনে চরে ঘুরতে এসে চলছে ফুটবল খেলা। রাখালগাছী, রাজবাড়ী, ৪ অক্টোবর
আরও পড়ুন