একঝলক

একঝলক (১১ আগস্ট ২০২৫)

ছবি:
শাপলা তুলে বাজারে বিক্রির জন্য ভ্যানে সাজিয়ে রাখছেন দুজন। পারাইরচক, সিলেট, ১১ আগস্ট
ছবি: আনিস মাহমুদ
জাল ফেলে মাছ ধরছেন এক জেলে। দোবাগীর হাওর, দক্ষিণ সুরমা, সিলেট, ১১ আগস্ট
ফুটেছে হলুদ রাধাচূড়া ফুল। আলালপুর, ময়মনসিংহ, ১১ আগস্ট
পাতার ফাঁকে বসে আছে একটি ঘুঘু পাখি। লিচু বাগান, রাঙামাটি, ১১ আগস্ট
সকালবেলায় পাহাড়ের কোলে মেঘ জমেছে। ফুরমোন, রাঙামাটি, ১১ আগস্ট
কচুরিপানার মধে৵ একটি ডাহুক পাখি। সরকারি আজিজুল হক কলেজ ক্যাম্পাস, বগুড়া, ১১ আগস্ট
পথের ধারে ফুটে আছে লজ্জাবতী ফুল। মালগ্রাম, বগুড়া, ১১ আগস্ট
গাছের ডালে বসে আছে জোড়া শালিক। গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ ক্যাম্পাস, খুলনা, ১১ আগস্ট
পথের ঢালুতে জমে থাকা বৃষ্টির পানিতে মশার বিচরণ। কেসিসি মার্কেট, খুলনা, ১১ আগস্ট
