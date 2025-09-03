একঝলক (৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫)

পথের ধারে ফুটে আছে লজ্জাবতী ফুল। মাঝেরহাটি সড়ক, মৌলভীবাজার, ৩ সেপ্টেম্বর
সবুজ লতায় উড়ে এসে বসেছে বাহারি রঙের ফড়িং। বটিয়াঘাটা, খুলনা, ৩ সেপ্টেম্বর
মেঠোপথ ধরে রাখাল নিয়ে যাচ্ছেন তাঁর গরুর পাল। গোপালখালী, বটিয়াঘাটা, খুলনা, ৩ সেপ্টেম্বর
পাহাড়ে চাষ করা মাল্টা বিক্রির জন্য বাজারে আনা হয়েছে। শশী দেওয়ানপাড়া, রাঙামাটি, ৩ সেপ্টেম্বরখেত থেকে আখ তুলছেন চাষিরা। ঘিওর, মানিকগঞ্জ, ৩ সেপ্টেম্বরনিজের বাগানের কলা বিক্রি করতে শহরে নিয়ে যাচ্ছেন এক পাহাড়ি তরুণ। রাজদ্বীপ, রাঙামাটি, ৩ সেপ্টেম্বরপথের ধারে ফুটে আছে ‘সিঙ্গাপুর ডেইজি’ ফুল। লাইমিপাড়া, বান্দরবান, ৩ সেপ্টেম্বরঝুড়ি ভরে আনারসের চারা বাগানে নিয়ে যাচ্ছেন একজন। ফারুকপাড়া, বান্দরবান, ৩ সেপ্টেম্বরখেতের ধান পরিচর্যায় ব্যস্ত একজন। পূর্ব ভাসানচর, ফরিদপুর, ৩ সেপ্টেম্বর