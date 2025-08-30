একঝলক (৩০ আগস্ট ২০২৫)

বিলের পানিতে শরতের আকাশের প্রতিচ্ছবি। তেরঘরিয়া বিল, মেহেরপুর, ৩০ আগস্ট
কাপ্তাই হ্রদে জমছে কচুরিপানা। এতে ভোগান্তিতে পড়েছেন জলপথে চলাচলকারীরা। তবলছড়ি বাজার ঘাট এলাকা, রাঙামাটি, ৩০ আগস্ট
রোদে শুকানো ধান বস্তায় ভরে রাখছেন পাহাড়ি দুই নারী। ঘিলাছড়ি হেডম্যানপাড়া, রাঙামাটি, ৩০ আগস্ট
জাগ দেওয়া পাটের আঁশ ছড়ানোর পর পাটকাঠি শুকাতে দেওয়া হয়েছে। সহগলপুর, গাংনী, মেহেরপুর, ৩০ আগস্টযমুনা নদীর পাড়ে শরতের নীল আকাশ। হার্ডপয়েন্ট এলাকা, সিরাজগঞ্জ, ৩০ আগস্টনিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে ভারী মালামাল নিয়ে মহাসড়কে চলছে তিন চাকার যানবাহন। ঢাকা-খুলনা মহাসড়ক, কোমরপুর, ফরিদপুর, ৩০ আগস্টঝাঁকা–কোদাল সঙ্গে নিয়ে কাজের খোঁজে বেরিয়েছেন দুজন শ্রমিক। কোমরপুর, ফরিদপুর, ৩০ আগস্টফোটার অপেক্ষায় লাল শাপলা। সরকারি আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া, ৩০ আগস্টফুটেছে পর্তুলিকা ফুল। এলজিইডি কার্যালয়ের সামনে, ময়মনসিংহ, ৩০ আগস্টবিকাশ-বিজ্ঞানচিন্তা বিজ্ঞান উৎসব ঢাকা আঞ্চলিক পর্বের উদ্বোধনী আয়োজন। মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রাঙ্গণ, ঢাকা, ৩০ আগস্ট