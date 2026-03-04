একঝলক (৪ মার্চ ২০২৬)

খেত থেকে সংগ্রহ করে আনার পর টমেটো বাছাই করছেন এই কৃষক। টামটা, দাউদকান্দি, কুমিল্লা, ৪ মার্চবাঙ্গালী নদীতে দুরন্তপনায় মেতেছে একদল শিশু। ছাইহাটা, বগুড়া, ৪ মার্চ
শজনের ডালে বসে শিকার ধরার অপেক্ষায় মাছরাঙা। সবুজবাগ, বগুড়া, ৪ মার্চ
মৃত গাছের ডালে বসে আছে একদল শালিক। মাঝিপাড়া, বাঘাইছড়ি, রাঙামাটি, ৪ মার্চবুনো ফুলের ঝাড়ু সংগ্রহ করে গন্তব্যে ছুটেছে পাহাড়ি দুই কিশোরী। বাঘাইছড়ি, রাঙামাটি, ৪ মার্চগাছের ডালে ঝুলছে বাদুড়। বন বিভাগ, খাগড়াছড়ি, ৪ মার্চবর্ষায় এই খাল নৌকায় পাড়ি দেন স্থানীয় লোকজন। এখন খালে পানি নেই। তাই ঝুঁকিপূর্ণ এই বাঁশের সাঁকোই গ্রামবাসীর পারাপারের ভরসা। সুপ্রাকান্দি, মৌলভীবাজার, ৪ মার্চছাদবাগানের গাছে ফুটেছে হলুদ হাসনাহেনা। ডাকঘর সড়ক, জুড়ী, মৌলভীবাজার, ৪ মার্চবরুড়ার বাঁশের তৈরি মুরগি রাখার খাঁচা রিকশাভ্যানে করে বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠানো হচ্ছে। গৌরীপুর বাজার, দাউদকান্দি, কুমিল্লা, ৪ মার্চমোচা থেকে ধীরে ধীরে কলা বের হয়ে আসছে। মিলনপুর, রাঙামাটি, ৪ মার্চ