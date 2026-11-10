একঝলক (১০ নভেম্বর ২০২৬)

শিম ফুলে এসেছে প্রজাপতি। কাটারাপাড়া, দাউদকান্দি, কুমিল্লা, ১০ নভেম্বরসকালে গ্রামীণ পথ ধরে স্কুলে যাচ্ছে শিশুরা। তাদের নিরাপদে পৌঁছে দিতে সঙ্গে রয়েছেন একজন অভিভাবক। মাতমডাঙ্গা, ফুলতলা, খুলনা, ১০ নভেম্বর।
বিজ্ঞাপন
সাইকেলে কলা নিয়ে বাজারে বিক্রি করতে যাচ্ছেন বিক্রেতা। শিরোমণি, খুলনা, ১০ নভেম্বর
বিজ্ঞাপন
ফরিদপুর শহরের পশ্চিম গোয়ালচামট নতুন বাসস্ট্যান্ডসংলগ্ন সড়কের পাশে রাখা একটি মিনিবাসে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। গোয়ালচামট, ফরিদপুর, ১০ নভেম্বরমানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ৪৩তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত প্রভাতফেরি। উত্তর কালিন্দীপুর, রাঙামাটি, ১০ নভেম্বরসড়ক বিভাজন পরিষ্কার করছেন পৌরসভার কর্মীরা। গোয়ালচামট, ফরিদপুর, ১০ নভেম্বরনিচু জমির পানিতে খাবারের সন্ধানে বক। দিঘী দক্ষিণপাড়া, মানিকগঞ্জ, ১০ নভেম্বরবিভিন্ন চারা বিক্রি করতে সকালে শহরে এসেছেন নাজমুল ইসলাম। রেলস্টেশন এলাকা, রংপুর, ১০ নভেম্বরপ্রথম আলোর ২৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে নওগাঁয় আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নাচ পরিবেশন করেন বন্ধুসভার সদস্যরা। নওগাঁ, ১০ নভেম্বরনৌকায় মাইক লাগিয়ে খালে ঘুরে ঘুরে আইসক্রিম বিক্রি করছেন এক বিক্রেতা। পদ্মবুনিয়া, বানারীপাড়া, বরিশাল, ১০ নভেম্বর