একঝলক

একঝলক (১৯ আগস্ট ২০২৬)

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পথের ধারে ফুটে আছে হলুদ বুনো বেড়েলা বা কুরেটা ফুল। অঞ্চলভেদে এটি জংলি মেথি বা সোনাফুল নামেও পরিচিত। তামাই কুঠিপাড়া, বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ, ১৯ আগস্ট
ছবি: আরিফুল গণি
ঝোপঝাড়ের মধ্যে একটি ডাহুক। নতুন বসতি, মানিকগঞ্জ, ১৯ আগস্ট
টগর ফুলের পাপড়ি, কুঁড়ি ও পাতাজুড়ে ভোরের বৃষ্টির ফোঁটা। ঢেপ্পোছড়িমুখ, রাঙামাটি, ১৯ আগস্ট
সেতুর ওপর বসে আছে একটি ফড়িং। শিবগঞ্জ হাট, শিবগঞ্জ, বগুড়া, ১৯ আগস্ট
বর্ষার পানি নেমে যাওয়ায় জমিতে ধান আবাদে ব্যস্ততা বেড়েছে কৃষকের। বেড়েছে ধানের চারার চাহিদাও। সড়কের পাশে চলছে চারা কেনাবেচা। সদর উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গণ, মানিকগঞ্জ, ১৯ আগস্ট
আঁকাবাঁকা করতোয়া নদীতে মাছ শিকারে নেমেছেন এক ব্যক্তি। শিবগঞ্জ, বগুড়া, ১৯ আগস্ট
মধুপুর থেকে খুলনার ফলের আড়তে আসা আনারস ভ্যানে বিক্রির জন্য সাজাচ্ছেন এক খুচরা বিক্রেতা। কদমতলা, খুলনা, ১৯ আগস্ট
গ্রাম থেকে রাঙামাটি শহরে যাওয়ার জন্য ডিঙিনৌকায় উঠেছেন এক জুমচাষি। তাঁর কাছে আছে চুকুইপাতা, জুম শিমের আগাসহ বিভিন্ন শাকসবজি। মানিকছড়িমুখ নৌঘাট, রাঙামাটি, ১৯ আগস্ট
এখন বছরজুড়েই টবের চাহিদা থাকে নার্সারিতে। টব কিনে নিয়ে যাচ্ছেন নার্সারির মালিকেরা। কুটিরপাড়া, রংপুর, ১৯ আগস্ট
গাইবান্ধার সাঘাটা উপজেলা থেকে নিজ বাড়িতে তৈরি দই ও সন্দেশ নিয়ে রংপুরে বিক্রি করতে এসেছেন সমীর কুমার ঘোষ। পালিচড়া হাট, রংপুর, ১৯ আগস্ট
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