একঝলক (২ নভেম্বর’২০২৫)

হেমন্তের সকালে হিমেল হাওয়ায় কাপ্তাই হ্রদে হাউস বোটে ভ্রমণ। দীঘলি বাঁক, রাঙামাটি, ২ নভেম্বর
ঘূর্ণিঝড় মোন্থার প্রভাবে বৃষ্টি ও ঝড়ে জমির আধা পাকা ধান নেতিয়ে পড়েছে। সোবহানপাড়া, রংপুর, ২ নভেম্বর
বিজ্ঞাপন
পাশেই মাছের ঘের, তাই নজর তীক্ষ্ণ। সাদা বকটি মাছ শিকারের জায়গা খুঁজছে। খারাবাদ বাইনতলা, বটিয়াঘাটা, খুলনা, ২ নভেম্বর
বিজ্ঞাপন
পূর্বপুরুষের সূত্রে বারাবাদ ঋষিপাড়ার ঋষিরা বাঁশ ও বেত দিয়ে কুলা, চালুনি, ঝুড়িসহ নানা উপকরণ তৈরি করে। খারাবাদ বাইনতলা, বটিয়াঘাটা, খুলনা, ২ নভেম্বরপদ্মা নদীতে নৌকায় বসে বড়শি ফেলে মাছ শিকার করছেন একজন। গোলডাংগি, ফরিদপুর, ২ নভেম্বরপোকামাকড়ের খোঁজে কাঠঠোকরা পাখিটি। গোলাঘাট, শ্রীপুর, গাজীপুর, ২ নভেম্বর ধুন্দুল ফুলে বসেছে পোকাটি। এই পোকা ফুলের পরাগায়নে সাহায্য করে। দেবীদ্বার, কুমিল্লা, ২ নভেম্বরহেমন্তের সকালের সৌন্দর্য। সাপছড়ি, রাঙামাটি, ২ নভেম্বরএকই জমিতে লালশাক ও লাউশাক আবাদ করেছেন চাষি। সোবহানপাড়া, রংপুর, ২ অক্টোবরসবুজ চা-বাগানের টিলার কোল ঘেঁষে পেকে উঠছে আমন ধান। মালনীছড়া, সিলেট, ২ নভেম্বর