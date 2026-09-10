একঝলক (১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬)

‘ব্লিডিং হার্ট’ ফুলের ওপর জমেছে বৃষ্টির পানি। মিটিংগাছড়ি, রাঙামাটি, ১০ সেপ্টেম্বরপুকুরে মাছ ধরতে জাল ফেলছেন তিনি। ছয়ঘড়িয়া, বটিয়াঘাটা, খুলনা, ১০ সেপ্টেম্বর
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ধানের চারা মাথায় নিয়ে জমির আলপথ ধরে চলেছেন এক নারী। ছয়ঘড়িয়া, বটিয়াঘাটা, খুলনা, ১০ সেপ্টেম্বর
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পথের ধারে ফুটেছে বুনো ফুল। বাঁশবাড়িয়া, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ, ১০ সেপ্টেম্বরপোষা হাতির গলায় মোটা রশি বেঁধে টেনে নেওয়া হচ্ছে গাছের গুঁড়ি। জুড়ী, মৌলভীবাজার, ১০ সেপ্টেম্বরজুমখেত থেকে আনা ভুট্টার খোসা ছাড়ানো হচ্ছে। মানিকছড়িমুখ, রাঙামাটি, ১০ সেপ্টেম্বরবাড়ির উঠানে বসে ধান ঝাড়ছেন দুই নারী। পাঁচবাড়িয়া, বগুড়া, ১০ সেপ্টেম্বরকলার মোচার ফুলের ওপর উড়ে এসে বসেছে ভিমরুল। নাথেরপেটুয়া, কুমিল্লা, ১০ সেপ্টেম্বরকাপড়ের তৈরি ফুল বিক্রি করতে এসেছেন ফেরিওয়ালা। মনোহর, রংপুর, ১০ সেপ্টেম্বরকাজের খোঁজে শহরে এসেছেন দিনমজুরেরা। ট্রাফিক মোড়, পাবনা, ১০ সেপ্টেম্বর