একঝলক

একঝলক (২৬ ডিসেম্বর ২০২৫)

প্রথম আলো ডেস্ক
ঝাঁক বেঁধে কৃষিজমিতে বসেছে শিকারি পাখি চিল। ছুটে বেড়াচ্ছে শিকারের খোঁজে। রামশহর, বগুড়া, ২৬ ডিসেম্বর
ছবি: সোয়েল রানা
আমন ধান কাটা শেষে ফসলের মাঠে স্থানীয় লোকজন আয়োজন করে গরুর গাড়িদৌড় প্রতিযোগিতার। প্রতিযোগিতায় আশপাশের এলাকার গরুর গাড়ি নিয়ে এসেছেন অনেকে। ওসমানপুর, যশোর, ২৬ ডিসেম্বর
প্রথম আলো ট্রাস্টের উদ্যোগে পঞ্চগড় জেলার বিভিন্ন এলাকায় মোট ২৪০ জন দুস্থ শীতার্ত মানুষের মধ্যে কম্বল বিতরণ করেছে পঞ্চগড় বন্ধুসভার সদস্যরা। পানিমাছপুকুরী দাখিল মাদ্রাসা মাঠ, হাফিজাবাদ, পঞ্চগড়, ২৬ ডিসেম্বর
হাওরে সারা দিন কৃষিকাজে ব্যস্ত থাকেন কৃষকেরা। তাঁদের জন্য বাড়ি থেকে সেখানেই খাবার আসে। উফতার হাওর, সদর, সিলেট, ২৬ ডিসেম্বর
ঘন কুয়াশার চাদরে ঢাকা পড়েছে শহর। এরই মধ্যেই ঝুঁকি নিয়ে হেডলাইট জ্বালিয়ে চলাচল করছে যানবাহন। টেপাখোলা, ফরিদপুর, ২৬ ডিসেম্বর
এক মা তাঁর সন্তানকে শীতের প্রকোপ থেকে রক্ষার জন্য গরম কাপড়ে জড়িয়ে কোলে নিয়ে আছেন। চরকাউয়া খেয়াঘাট, বরিশাল, ২৬ ডিসেম্বর
শুক্রবার সকালে যশোরে তাপমাত্রা ছিল ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। কনকনে ঠান্ডায় জরুরি কাজে ঘর থেকে বের হতে হয় অনেককে। সকাল সাড়ে নয়টা, নওয়াপাড়া, যশোর, ২৬ ডিসেম্বর
কাপ্তাই হ্রদে ঘুরে বেড়াচ্ছেন পর্যটকেরা। পর্যটকবাহী নৌকা দুর্ঘটনার কারণ অতিরিক্ত যাত্রী, ছাদের ওপর নাচানাচি বলে মনে করেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। বালুখালী, রাঙামাটি, ২৬ ডিসেম্বর
কাঁচামাল নিয়ে নৌকায় করে বাজারে যাচ্ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। সাঙ্গু সেতু এলাকা, বান্দরবান, ২৬ ডিসেম্বর
শিম ফুলের ওপর মধু খেতে বসেছে সিঁদুরে লাল মৌটুসি পাখি। জামছড়ি এলাকা, বান্দরবান, ২৬ ডিসেম্বর
ভোরের আলোয় পাহাড়ের মেঘ উপভোগ করছেন পর্যটকেরা। সাজেক হেলিপ্যাড, খাগড়াছড়ি, ২৬ ডিসেম্বর
সকাল থেকে সূর্যের দেখা নেই। ঘন কুয়াশায় ঢাকা পুরো এলাকা, সঙ্গে কনকনে শীত। কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতা কমে যাওয়ায় কর্ণফুলী নদীতে নৌযানগুলো সতর্কতার সঙ্গে চলাচল করছে। বেলা সাড়ে ১১টা, শাহ আমানত সেতু, চট্টগ্রাম, ২৬ ডিসেম্বর
আরও পড়ুন